Overtidsdrama: Dette fikk Ronaldo til å koke fullstendig over

Cristiano Ronaldo (36) trodde han hadde avgjort for Portugal på overtid, men dommeren ville det annerledes.

Serbia 2-2 Portugal

Se situasjonen øverst!

Den forrykende fotballkampen mellom Portugal og Serbia lørdag fikk en svært kontroversiell avslutning.

Tre minutter på overtid rundet Cristiano Ronaldo Serbias målvakt og trilte ballen mot mål. TV-bildene viste at ballen sannsynligvis var over streken, men målet ble ikke godkjent til den portugisiske stjernens store fortvilelse.

En tydelig sint Ronaldo kastet kapteinsbindet, gestikulerte mot linjedommer og hoveddommer før han, i sekundene før kampen ble blåst av, valgte å gå av banen i frustrasjon.

Superstjernen har uttalt seg om sitasjonen på sin Instagram-profil:

– Å være kaptein på Portugal-laget en av de stolteste privilegiene i mitt liv. Jeg vil alltid gi alt og gi alt for landet mitt, noe som aldri vil endre seg. Men dette var en vanskelig situasjon å takle, spesielt når vi føler at en hel nasjon blir såret. Vi løfter hodene våre og er klare for å møte neste utfordring nå! Kom igjen, Portugal!

Uten godkjenning av målet på overtid ble det ett og ikke tre poeng for Portugal i kvalifiseringskampen til VM.

Det var ikke mållinjeteknologi i bruk i kampen på Stadion Rajko Mitic

Før overtidsdramaet hadde Diogo Jota sendt Portugal opp i en 2-0-ledelse med to hodestøt. Aleksandr Mitrović headet inn reduseringen minuttet etter hvilen før en mesterlig kontring, fullført av Filip Kostić, sørget for 2-2 og poengdeling.