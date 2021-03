Norske stjerner i heftig duell: – En enormt viktig seier

Se video i Sportsnyhetene over!



Gøran Johannesen scoret fire mål i Flensburgs seier. Hans norske lagkamerat Magnus Abelvik Rød noterte seg for én scoring, for er Flensburg-Handewitt som har vært i karantene på grunn av korona i laget, og ikke hadde spilt siden 7. mars.

– Det var en enormt viktig seier for tabellen, men ikke minst mentalt. Det at vi vinner mot Kiel her, med den oppladningen, er enormt viktig for hodet, skriver Abelvik Rød i en SMS til TV 2.

Han spilte mest forsvar i toppoppgjøret.

– Det går bra med meg, det ble sånn at vi ble enige om at jeg skulle spille forsvar, da vi hadde Alexander Petersson og skulle spare Gøran spesielt, forklarer han.

Dermed var det duket for heftige dueller mot Sagosen. Dommerne delte ut to tominuttere til Abelvik Rød etter dueller mot landslagskompisen.

– Det er alltid gøy å spille mot Sander. Den første tominutteren er feil. Den andre er soleklar, så vi kan si det ble 1-1, skriver Abelvik Rød og legger på en blunkesmiley.

Sagosen hadde personlig en flott dag på jobben og fikk til slutt ni baller i mål bak landslagskollega Torbjørn Bergerud.

Målshowet holdt ikke til poeng, og Bergerud ble beste målvakt med en redningsprosent på 36.

Harald Reinkind scoret to mål for Kiel i tapet.

Svenske Hampus Wanne ble kampens toppscorer med sine ti fulltreffere.

Flensburgs seier betyr at de passerte Kiel og inntok tabelltoppen. Klubben leder ligaen med 34 poeng mot Kiels 33.

Neste kamp for Flensburg-Handewitt er mot kroatiske Zagreb i Champions League kommende uke. Kiel skal møte ungarske Szeged i samme turnering.

