Mener at Solbakken har et lederproblem: – Vi så ingen mot Tyrkia

Norge 0-3 Tyrkia

Se høydepunkter fra kampen øverst!

Norge fikk bank av gruppeleder Tyrkia i andre kamp i VM-kvalifiseringen. Etter lørdagens motstander hadde slått Nederland i den første kampen, pekte mange på dette som en stor mulighet for Norge å ta et viktig steg mot VM.

I stedet ble det et stygt nederlag for Ståle Solbakkens lag. Etter kamp var TV 2s fotballeksperter klare på at Norge mangler klare ledertyper.

– Solbakken er nok eitrenes forbanna på mye av det han ser når Norge skal forsvare seg, det er nok også Hangeland, sier Jesper Mathisen, og legger til:

– Han må jo sitte i garderoben nå og klø seg i hodet og tenke hvem i all verden skal være den klare og tydelige lederen som vi trenger i dette laget. I dag så vi ingen av dem.

– Vi har ingen stoppere per dags dato som er den klare tydelige lederen. Vi så jo det da nødlandslaget spilte, det var knist i øynene deres.

Solveig Gulbrandsen mener også at Norge savner en tydelig sjef.

— På dette nivået må man klare seg selv og da må man ha ledere som står frem. Vi trenger spillere som står frem i disse kampene. Vi kan ikke hvile på at Haaland og Ødegaard skal fikse det. De er ikke erfarne spillere, selv om det er gode, så er de unge. Vi trenger flere til å stå frem, sier TV 2s fotballekspert.

Ajer tar selvkritikk

Kristoffer Vassbakk Ajer, som fikk tillit i midtforsvaret sammen med debutant Stian Gregersen, var svært selvkritisk etter tapet. Han påtar seg skylden for det andre baklengsmålet.

– Ståle har etterlyst ledertyper. Mangler vi det bak i forsvaret?

– Ja, når du sitter igjen etter en sånn kamp som dette, så er det enkelt å si det. Vi slipper inn tre altfor enkle mål, og da kan man ikke vinne fotballkamper, sier Ajer til TV 2.

Midtstopperen oppsummerer kampen slik:

– Vi er klart en veldig skuffet gjeng. Vi ville gjøre en bedre prestasjon enn det vi gjør. I de avgjørende øyeblikkene er vi ikke sterke på. Jeg skal være bedre på dødballen og vi må være bedre på de to andre målene også.

Ødegaard og Sørloth uenig med ekspertene

Norges kaptein Martin Ødegaard ville ikke høre snakk om mangel på ledere i Solbakkens lag etter lørdagens nederlag.

– Nei, jeg tror ikke det handler så mye om ledertyper. Det handler om ting vi gjør utpå der, posisjonsspill og den biten. Jeg tror ikke det har noe med ledertyper å gjøre. Vi har nok av det, men mer om posisjoner, valg og taktiske utførelser tenker jeg, sier landslagskapteinen til TV 2.

Kapteinen fikk støtte Alexander Sørloth etter kampen.

– Ja, det har vi, svarer Sørloth kontant på spørsmål om Norge har ledertyper.

Norges neste mulighet til å ta poeng i gruppe G er mot Montenegro neste uke.

Se Montenegro-Norge på TV 2 og Sumo tirsdag fra klokken 20.00!