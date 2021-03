Dette får du for 24 millioner kroner

Det koker i hyttemarkedet på fjellet. Så hett er det at det begynner å gå tomt for hytter ifølge meglere. Vi har vært på visning på landets nest dyreste hytte for øyeblikket.

– Nå er vi inne i den store stua med utsikt over hele Geilo, sier hytteutbygger Lars Ødegård Teigen til TV 2.

Han har bygget hytter for noen av landets rikeste. Nå selger han det som akkurat nå er landets nest dyreste hytte, 300 kvadratmeter stor på Blomsetlie utenfor Geilo

Hytta har han tegnet selv, og bygget i løpet av pandemien. Med blant annet treverk fra Østerrike, 1 tonn med glassbro som skiller hyttefløyene, og antikviteter som kjæresten har funnet, er det ingen detaljer som er tilfeldige.

STÅLTRO PÅ FREMTIDEN: Da landet stengte ned, giret Lars Ødegård Teigen opp. Foto: Simen Askjer / TV 2

Teigen tar med TV 2 rundt på hytta for å vise noen av fasilitetene.

– Her har vi boblebad plassert på en terrasse på nesten 100 kvadratmeter å boltre seg på, sier Teigen.

– Takdusj der du kan skifte lys etter hva slags stemning du er i...

– Badstu har vi såklart på plass, med champagne og påskekyllinger stående klar.

– Hva er prisen på hytten?

– Prisen er 24 250 000. Så det er klart dette er et nisjemarked.

For de som har så mye penger å legge i en hytte så kan de glede seg over at alt av møbler og interiør følger med i prisen.

– Vinskapet og kjøleskapet er fylt opp, så her er det bare å ta med seg tannbørste, sier Ødegård Teigen til TV 2.

30% økning fra i fjor

Det mangler heller ikke på kjøpekraft verken i luksus- eller noen av de andre segmentene i hyttemarkedet nå. Market er faktisk så hett at de er i ferd med å gå tom for hytter.

Det bekrefter Carl Christian Mathiesen i Prognosesenteret.

– Hyttemarkedet er brennhett, 30 prosent økning i tinglysning av fritidseiendom i år sammenlignet med i fjor, sier Mathiesen.

Av årsaker peker Mathiesen blant annet på lave renter, og;

– Høyere etterspørsel enn tilbud. Vi har en tredobling av antall familier som ser etter hytte, sier Mathiesen.

UTSIKT: Fra hovedsoverommet ser du hele Geilo. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer KJØKKEN: Det er Ødegårds kjæreste, Tone Beate Henriksen som har stått for interiøret. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer LYS: Store vindusflater slipper inn mye lys. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer LUKSUS: Gjennomgående for hytta er tre, sort og stål. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer TV-STUE: Hytta har lydanlegg i alle rom, for tilsammen 500.000 kroner. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer 1 TONN: Det er vekten på glassbroen som binder fløyene sammen. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer EKSKLUSIVT: Alle detaljer er tenkt på. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer VINSKAP: Innholdet følger med ved salg. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer GAMMELT OG NYTT: Paret har mikset brukt og nytt i hytta. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer STUE: Her sett fra andre etasje. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer SOVEROM: Et av soverommene i 2. etasje. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer LOUNGE: 2 etasjes TV-stue Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer GRØNN VARME: Hele hytta er varmet opp via varmepumpe med rør til alle gulv. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer DETALJ: Til pynt er hesjestaur fra en gård i området. Foto: Simen Askjer / TV 2 Les mer

Hett med hytte på Geilo

Det heftige markedet for hytter merkes også godt på Geilo hos megler Jannike Seljevoll Herleiksplass.

– Det begynner å tynnes godt i rekkene. Vi har nå solgt 107 eiendommer hittil i år mot 53 på samme tid i fjor, sier Herleiksplass, som jobber i Privatmegleren.

GEILOMEGLER: Jannike Seljevoll Herleiksplass i Privatmegleren. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hun forteller at farten er såpass, at man ikke helt klarer å demme opp for etterspørselen.

– Det er ikke like mye hytter inn på markedet som det er ut av markedet, sier Herleiksplass.

For hyttebygger Lars Ødegård Teigen blir det nesten litt trist å selge hytta.

– Jeg har bygget hytta som jeg skulle bygget den til meg sjøl. Så det blir litt vemodig den dagen ho skulle bli solgt.

Men han tviler på at det tar særlig lang tid før en handel er i boks, slik markedet er nå.

– Det har aldri vært så bra som det er nå. For å si det som det er, det er gloheit.