Norge med ny Qatar-protest - ber flere følge etter

Etter Norges markering mot Qatar-VM før kampen mot Gibraltar onsdag, har flere blitt inspirert til å vise sin misnøye med kommende VMs vertsnasjon.

Ståle Solbakken og Norge kom også med en ny markering før kampen mot Tyrkia. Det avslørte landslagssjefen til TV 2 før avspark, iført «Human Rights»-t-skjorten som Norge protesterte med onsdag.

– Det kommer én pluss én, så vi prøver å legge på litt, sa han hemmelighetsfult.

Under nasjonalsangen tok Norges utvalgte av seg overtrekksjakken og viste frem en ny t-skjorte der det sto: «Human Rights on and off the pitch. Norway: check, Germany: check. Next?»

I tillegg holdt de opp venstrehånden. Det har vært et internasjonalt tegn for menneskerettigheter siden et initiativ fra 2010. TV 2 får bekreftet fra NFF at det også er hensikten med håndsmarkeringen.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge, roser markeringen på Twitter.

– Jeg må si at jeg er stolt av landslaget vårt. De spør hvem som kommer etter Norge og Tyskland. Så, hvem er de neste?

LOGO: Dette er Human Rights Logo som Norge markerte ved å løfte venstrhånden. Foto: Human Rights Logo

Nederland fulgte etter

Torsdag markerte Tyskland med t-skjorter som stavet «Human Rights» , mens Mathijs de Ligt varslet fredag at også Nederland vil gjennomføre en Qatar-protest lørdag.

De fulgte også opp Norges bønn. Mot Latvia stilte de opp med svarte t-skjorter der det sto «Football Supports Change».

– Alle har lest om situasjonen i Qatar, selvsagt, men vi har begynt å prate om det og diskutere det etter medieoppslagene. Til slutt tok vi en beslutning, og alle støtter den, sa Juventus-stopperen.

