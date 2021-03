– Kraftig vind ikke årsaken til grunnstøting

Lørdag blir det gjort nye forsøk på å dra løs kontainerskipet som blokkerer Suezkanalen. I mellomtiden har de egyptiske kanalmyndighetene utelukket at det var kraftig vind som førte til at skipet satte seg fast.

Det er fortsatt uvisst hva som førte til at kontainerskipet Ever Given satte seg fast i Suezkanalen, onsdag.

Rederiet Evergreen har tidligere opplyst at konteinerskipet grunnstøtte på grunn av kraftig vind.

Sjefen for Egypts kanaladministrasjon (SCA) Osama Rabie utelukket imidlertid at vinden var utslagsgivende for grunnstøtingen, under en pressekonferanse på lørdag.

Rabie sa imidlertid at det kan ha vært teknisk eller menneskelig svikt som førte til at skipet kilte seg fast.

– Vi vil få klarhet i dette idet saken etterforskes, sa Rabie videre ifølge Alarabiya News.

Ny plan

Yukito Higaki fra Shoei Kisen, selskapet som eier skipet, sa fredag at både skipets motorer og propeller ser ut til å være intakt.

Han forklarte videre at de håper at lørdagens høyvann vil heve skipet, slik at det er mulig å dra det løs.

– Skipet tar ikke inn vann. Så snart det flyter, så vil det kunne kjøre igjen, sa Higaki ifølge Al Jazeera.

Bom fast

Det har allerede blitt fjernet over 20.000 tonn sand fra kanalens bredde, i området hvor skipet satte seg fast.

Det egyptiske organet som styrer Suezkanalen (SCA) har også hentet hjelp fra det nederlandske redningsselskapet Smit Salvage.

Selskapet har sendt 14 slepebåter for å dra løs skipet. Og om ikke det er nok, så vil de sende flere båter på søndag.

– Vi håper at slepebåtene og høyvannet, samt at vi fjerner nok sand i nærheten av baugen, vil gi oss muligheten til å dra løs skipet, sa Peter Berdowski, administrerende direktør i Smit Salvages moderselskap Boskalis.

Omvei

Mer enn 300 skip befinner seg i og rundt den 193 kilometer lange Suezkanalen, i påvente av at det 400 meter lange og 220.000 tonn tunge kontainerskipet skal flyttes.

Kanalen, som ligger i Egypt, forbinder Middelhavet med Rødehavet, og er den raskeste ruten mellom Europa og Asia sjøveien.

Flere skip har også tatt den 6500 kilometer lange omveien rundt Afrika, da det foreløpig er uvisst når Ever Given vil være fjernet.

Selv om det er et håp om at vannstanden i helgen vil heve skipet, mener mange at bergingsaksjonen i beste fall tar en uke, i verste fall flere uker.