Regjeringen innfører nasjonale regler for ventekarantene

– Man kan være smittebærende, selv om man ikke er syk. Karantene er derfor et av de viktigste virkemidlene vi har i kampen mot koronapandemien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Anbefalingene rundt ventekarantene har variert fra kommune til kommune, og fra bydel til bydel den siste tiden, og det innføres nå nasjonale regler for å gjøre ordningen mer oversiktelig.

Fra og med mandag 29. mars vil det følge av covid-19-forskriften at personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene skal være i ventekarantene.

Det vil likevel finnes noen unntak:

Ventekarantenen opphører når husstandsmedlemmet i smittekarantene har testet negativt for korona første gang, eller senest når karantenetiden til den som er nærkontakt er over.

Den opphører også dersom personen i ventekarantene tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter hustandsmedlemmets siste nærkontakt med en bekreftet smittet person.

Ventekarantene gjelder ikke de som kan bevise at de har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene.

Ventekarantene gjelder heller ikke for personer vaksinert mot korona, eller dersom hustandsmedlemmet i smittekarantene er vaksinert.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier de nye reglene er ment som et sikkerhetstiltak, fordi den muterte virusvarianten er mer smittsom.

– Vi ser at når smittene først kommer inn i en familie, så sprer den seg ofte ut av familien. Så dette gjør vi for å forsikre oss om at de som bor sammen med en nærkontakt ikke rekker å smitte andre i sine omgivelser, på jobb for eksempel, de første dagene, sier Nakstad.