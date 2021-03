«Tiger King»-stjernen skilles

Det melder Dillon Passage på sin Instagram.

«Ja, Joe og jeg tar ut separasjon. Dette var ikke den letteste avgjørelsen å ta, men både Joe og jeg forstår at denne situasjonen ikke er rettferdig for noen av oss. Det er noe ingen av oss forventet, men vi kommer til å ta en dag om gangen», skriver han i innlegget.

OMSTRIDT FORHOLD: Ekteskapet med Dillon Passage var Joe Exotics fjerde ekteskap. Foto: Instagram

Exotic soner for øyeblikket 22 år i fengsel etter å ha blitt dømt for dyremishandling og for å ha planlagt leiemord på Carole Baskin, som han var i en lang feide med.

Tært på forholdet

I innlegget skriver Passage om en utfordrende tid for paret etter arrestasjonen og at avstanden har tært på forholdet.

«I november 2017 møtte jeg Joe som var der for meg gjennom en vanskelig tid i livet mitt. Etter bare ni korte måneder ble han arrestert, og de siste to og et halv åra, har vi vært adskilt», skriver 22-åringen.

Exotic ble verdenskjent etter den mye omstridte Netflix-dokumentaren «Tiger King: drap, kaos og galskap». Passage skal ha følt seg ukomfortabel med et liv i rampelyset og måten ektemannen har brukt sosiale medier for å uttrykke sin kjærlighet på.

«Jeg føler meg ikke forpliktet til å forklare for verden hva som foregår i mitt private liv, til tross for at Joe ofte tar til sosiale medier for å uttrykke seg om sine sorger. Jeg føler ikke at det er den sunneste måten å takle private utfordringer mellom to mennesker på», skriver han videre på Instagram.

Fortivler over skilsmissen

I begynnelsen av den elleville Netflix-dokumentaren var Exotic i et treveis ekteskap med John Finlay (37) og den da 23 år gamle Travis Maldanado.

Joe Exotic og Finlay skilte imidlertid veier i 2014, og tre år senere mistet han sin andre ektemann, da Maldanado ved et angivelig uhell skjøt seg selv og døde.

To måneder senere møtte han Passage og paret giftet seg samme år.

I fjor skal Exotic gitt Passage en vei ut av ekteskapet etter at paret angivelig hadde samtaler om et åpent ekteskap. Exotic skal ha sagt til ektemannen på utsiden at han ikke ønsker at han skal være alene.

Til TMZ forteller advokaten til Exotic, Francisco Hernandez, at 58-åringen er fortvilet over at Passage ønsker å ta ut en skilsmisse.