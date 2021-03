Hareide bekrefter: – Vil bruke Markus Henriksen som midtstopper

Den tidligere AZ, Hull -og Bristol City-spilleren Markus Henriksen (28) har gjennom hele sin profesjonelle karriere bekledd midtbanen.

Neste sesong blir imidlertid midtbanestrategen flyttet ned i forsvaret som midtstopper. Det bekrefter Rosenborg-trener Åge Hareide i et intervju med klubbens egen YouTube-kanal.

– Jeg har et ønske om å bruke ham som midtstopper fordi jeg ønsker meg et spillende lag som er i stand til å spille mer opp bakfra. Markus er i stand til å ta ballen frem, til og med opp til midtbaneleddet, for å skape overtall. Han har den egenskapen, sier Hareide, og slår fast:

– Som midtstopper er det lettere enn noen annen plass, for du har ikke noen i ryggen. Det kan gjøre at vi skaper overtall og sette i gang spillet vårt på en helt annen måte, mener RBK-treneren, og understreker at han allerede har nok midtbanespillere i troppen.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen innrømmer at grepet med å flytte ned midtbanegeneralen i forsvaret er noe overraskende.

– Det er jo litt overraskende, samtidig så har jo Henriksen ferdigheter som passer bra på en midtstopperplass. Han er bra med ballen i beina, og har en fantastisk pasningsfot. Som stopper får han bedre tid til å bruke disse ferdighetene også, poengterer han.

TAR GREP: Åge Hareide. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Og legger til:

– Han trenger nok tid til å tilpasse seg stopperrollen, og han er jo ikke en kjemperask spiller. Men han er en smart fotballspiller, og han vil klare seg bra i Eliteserien som stopper. Så spørs det om det blir en annen historie hvis Rosenborg kommer langt i Europa, mener han.

– Tror du Henriksen kan havne i landslagsdiskusjonen også som midtstopper fremover?

– Nei, det er en lang vei å gå. Vi har en god del stoppere i denne landslagstroppen som ligger et godt steg foran Markus Henriksen. Det blir imidlertid spennende å se ham som stopper, samtidig som dette er et tegn på at Åge Hareide ikke er fornøyd med de stopperne han har nå. På midtbanen har jo Rosenborg hatt et luksusproblem, og dette løser jo den floken med å dra Henriksen ned en posisjon, sier han.