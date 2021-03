Brasiliansk spiss til Bodø/Glimt – men får ikke slippe inn i Norge

Det bekrefter de regjerende seriemesterne på sine nettsider lørdag.

Pernambuco, hvis fulle navn er José Vitor Rodrigues da Silva dos Santos, er klar for et låneopphold hos Glimt. Han kommer fra den ukrainske klubben FC Lviv.

Glimt opplyser at klubben har sikret seg opsjon på å kjøpe brasilianeren.

Pernambuco er angrepsspiller og kan ifølge Glimt bekle alle de tre fremste posisjonene på banen.

I 2020 var han på utlån hos hovedstadsklubben Dinamo Tbilisi i Georgia. Der bidro han blant annet med ett mål og én assist i europaligakvalifiseringen.

Glimt venter på at nyervervelsen skal slippe inn i Norge, som nå er stengt som følge av koronapandemien.

– Overgangen er nå bekreftet og Glimt er også enige med spilleren om de personlige betingelsene. Nå venter vi bare på at han skal slippe inn i landet, som nå er stengt som følger av koronapandemien, skriver Glimt på sine nettsider.

Til Dagbladet uttrykker brasilianeren sin bekymring for når han kan slutte seg til sin nye klubb.

– Jeg er utrolig bekymret for at jeg ikke skal få kommet til Norge, men jeg er sterk i troen på at dette skal gå, og at jeg får dratt over snart. Jeg vil bare ha dette gjort så kjapt som mulig, sier Pernambuco han til Dagbladet.

Han forsikrer om at det å signere for Glimt er en gyllen mulighet for ham.

– Jeg har snakket med treneren, og jeg fikk umiddelbart en god følelse. Han var veldig direkte i det han sa, og at han stoler på meg. Derfor stoler jeg på ham. Jeg har sett mange kamper, og jeg har sett det laget har gjort i Spania den siste tiden. Jeg tror at sammen så kan vi gjøre noe helt fantastisk for laget, sier brasilianeren.

