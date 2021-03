La opp for å være med sin syke kjæreste - i avskjeden fikk hun tidenes overraskelse

Torsdag spilte Melbourne Citys Rhali Dobson sin siste kamp, og hun scoret til og med et mål i 2-1-seieren mot Perth Glory.

Det i seg selv er en eventyr-avslutning, men det skulle bli enda bedre for Dobson.

Da hun feiret og tok farvel etter kampslutt, ble hun møtt av kjæresten Matt Stonham ute på banen. Der overrasket han henne med å gå ned på kne og fri. En rørt og lykkelig Dobson ga ham sitt ja.

Se det rørende frieriet over!

– Han er hele min verden

Historien har også et alvorlig bakteppe. Dagen før kampen kunne Dobson fortelle sine lagvenninner at hun skulle legge opp for å tilbringe tiden samme med Stonham, som er kreftsyk.

Ifølge The Guardian hadde Dobson fridd til hjernesvulst-rammede Stonham to ganger i løpet av de siste ukene, men kjæresten hadde bare ledd det bort.

Det viste seg at han hadde en plan.

– Dette er større enn sporten. Han er hele min verden, sa Dobson etter å ha takket ja til frieriet.

God prognose

Stonham fikk kreftdiagnosen for seks år siden, etter å ha fått et anfall mens han spilte fotball. Denne måneden ble han operert for andre gang.

Nå venter strålebehandling, etterfulgt av 12 måneder med cellegift.

– Det ble oppdaget eksepsjonelt tidlig, han er i den veldig positive enden av skalaen på grunn av alderen sin, sier Dobson.

Hun takker lagvenninnene for hvordan de har støttet henne og Stonham, men beslutningen om å legge opp holdt hun for seg selv så lenge som mulig.

– Jeg har tonet det ned, fordi jeg ville at de skulle holde seg fokusert på å avslutte sesongen sterkt. Som vi vet, har det gått litt opp og ned. De visste at Matt hadde en operasjon og alt det, og de har vært fantastiske både med tanke på meldingene til oss begge og hvordan de har vist at de er der for oss. De har vært perfekte, sier Dobson.

Hun har for øvrig én norsk lagvenninne: Noor Hoelsbrekken Eckhoff spiller for Melbourne City, og spilte hele kampen mot Perth Glory.