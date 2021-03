LO-Peggy ut mot Vedum: Mener Sp truer norske arbeidsplasser

– Senterpartiet har aldri vært et aktuelt parti for meg, sier Følsvik til TV 2.

For to uker siden overtok hun som arbeidstakerorganisasjonen LOs leder, da LOs daværende leder Hans-Christian Gabrielsen døde brått natt til 9. mars.

BRÅ OVERGANG: Peggy Hessen Følsvik. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg tenker for det første at Sp har en tilnærming til internasjonale spørsmål som ligger veldig langt fra meg. Jeg opplever de som proteksjonistiske. Jeg tror vi, som et lite land i Europa, må forholde oss aktivt til både Europa og resten av verden. Det er kanskje det viktigste for meg.

– Hvorfor det?

– Fordi vi er en liten økonomi. Vi er helt avhengig av handel og eksport for å kunne opprettholde sysselsettingen her i landet og beholde gode arbeidsplasser.

– Tenker du at Senterpartiet med sin politikk ville truet det?

– Ja, det tror jeg faktisk. Hvis vi, sånn som Senterpartiet vil da, si opp EØS-avtalen og bare skal leve av det vi selv kan skape og produsere her i landet. Det tror jeg er en feil vei å gå.

Vil ha Ap

Samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet har tradisjonelt vært svært sterkt, i Ap er det tradisjon for at LOs leder er medlem av partiets sentralstyre og LOs sprøyter hvert valgår millioner av kroner inn i Aps valgkampkasse.

– Mener du LO da bør støtte Senterpartiet økonomisk i valgkampen?

– Det er det representantskapet vårt som skal ta stilling til når vi kommer dit i mai. Men vi ønsker jo også Sp med i en ny regjering, så må de komme frem til kompromiss på både EØS-spørsmålet og andre saker som er viktige for oss, sier Følsvik, og legger til:

DRØMMEREGJERINGEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken på TV 2s partilederdebatt i Bergen i forkant av kommune- og fylkestingsvalget i september 2019. Foto: Marit Hommedal

– Når vi spør medlemmene våre, så sier 8 av 10 medlemmer at de ønsker en annen regjering enn dagens og en annen retning for landet.

LOs medlemmer snur ryggen til Ap

Men ved nyttår viste LOs egne interne undersøkelser, som TV 2 hadde fått tilgang til, at bare tre av ti LO-medlemmer sa de ville stemme på Arbeiderpartiet. Det er dramatiske og historisk lave tall for Ap.

– Der har vi selvfølgelig en jobb å gjøre med å tydeliggjøre Arbeiderpartiets politikk. Men vi ønsker en regjering med Arbeiderpartiet i spissen.

– Og hvilke andre partier?

– De signalene vi har fått går på at våre tillitsvalgte ønsker en regjering med Ap, SV og Senterpartiet.

Følsvik omtaler Sps omtrent jevnstore oppslutning med Arbeiderpartiet som utfordrende.

– Vi ønsker Arbeiderpartiet sin politikk, og skal vi få Arbeiderpartiet sin politikk, så må også Ap være større enn Sp, sier Følsvik.

Tviholder på statsminister Støre

På spørsmål om hvem som bør bli statsminister er hun krystallklar:

– Jonas Gahr Støre er en dyktig politiker, han står solid plantet i sosialdemokratiske tradisjoner og verdier, og han er en mann med lang erfaring. Han vil bli en veldig bra statsminister, sier hun.

– Hva synes du om Trygve Slagsvold Vedum?

– Han er jo en god representant for partiet sitt. Det er tydelig at han har klart å få en god oppslutning. Så kjenner jeg han ikke som person, så det håper jeg å få anledning til fremover.

– Synes du han er morsom?

– Han er jo det. Når han setter i gang med den velkjente latteren sin så er det ikke vanskelig å synes han er sympatisk og morsom, sier Følsvik.