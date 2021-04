To av fem misliker kollegene sine: – Plutselig har idiotene dukket opp hjemme

For mange har arbeidsdagen blitt flyttet fra kontoret og hjem til stua under korona. Og skal vi tro ekspertene, vil langt flere jobbe hjemmekontor også etter pandemien.

TV 2 har spurt leserne sine om de håper at ordningen vil vedvare, og meningene er svært delte.

– Ja, mye mindre stress i hverdagen med hjemmekontor, skriver en bruker.

– Savner det sosiale på kontoret, savner faglige diskusjoner, savner to gode skjermer i stedet for en liten laptop, savner å sitte godt, forteller en annen.

Ifølge forfatter Per Henrik Stenstrøm vil hjemmekontorordningen snu opp ned på arbeidslivet når pandemien er over. Mange vil insistere på å fortsatt jobbe hjemmefra – til kollegers lettelse eller fortvilelse.

Mange misliker kolleger

«Primadonnaen», «bedreviteren», «skrytepaven», «pessimisten» «gratispassasjeren», «motarbeideren», «superoptimisten».

Dette er bare noen av de mange mennesketypene vi finner på arbeidsplassen, ifølge Stenstrøm, som har skrevet boken «Irriterende kolleger - slik takler du dem».

– En undersøkelse viser at to av fem misliker kollegene sine, og det er et høyt tall, sier Stenstrøm.

Han forteller at kvinner gjerne er mer misfornøyde enn menn, og at misnøyen får konsekvenser for samarbeidet.

– Det dreier seg om tilfeller hvor vi føler at forholdet er så forstyrrende at det går utover motivasjonen. Hvor man velger å styre unna og la være å samarbeide med noen på arbeidsplassen fordi man misliker dem, sier han.

At arbeidstakere har et dårlig forhold til kolleger, vil stå i veien for et optimalt samarbeid.

– Vi er forpliktet til å samarbeide best mulig med alle kolleger, likevel velger vi ofte bare å jobbe med fanklubben vår. Vi jobber med de som er som oss og de vi synes det er gøy å jobbe med, ikke de som gir oss litt juling, sier Stenstrøm.

I sovepose

Ifølge Stig Berge Matthiesen, professor i organisasjonspsykologi ved BI, vil hjemmekontorordningen fortsatt være utbredt etter pandemien.

– Langt flere kommer til å ønske og variere mellom å jobbe hjemme og på kontoret. Bedrifter og ledere vil nok også finne ut av at man kan bruke hjemmekontor mer enn det som var tradisjon før korona, sier Matthiesen.

Det mener Stenstrøm vil bli mottatt svært ulikt, avhengig av hvem du er som person.

– Utfordringen med hjemmekontor er at vi ser så annerledes på det. Noen elsker hjemmekontoret, mens andre tilnærmet ligger i sovepose utenfor arbeidsplassen og venter på at de skal få komme tilbake på jobb, sier han.

At synet på hjemmekontor er så ulikt, mener Stenstrøm vil gi en stor utfordring når vi skal føres sammen igjen etter pandemien.

Idioter hjemme

Når anbefalingen om hjemmekontor oppheves, er det trolig at noen ikke ønsker seg tilbake til kontoret.

– Dette er gjerne folk som er gode på selvledelse. De kjenner at alt det sosiale på jobben, som vaffelsteking eller vinlotteri, bare er forstyrrende. De opplever nå å kunne fordype seg uten forstyrrelser og har aldri jobbet mer effektivt, sier Stenstrøm.

Det vil bli utfordrende for noen dersom en kollega du har samarbeidet godt med, ytrer et ønske om å bli værende på hjemmekontor.

– Det blir som et kjærlighetsforhold hvor du savner den du liker best på jobben, mener Stenstrøm.

Samtidig mener han at problemet med at mange misliker kollegene sine, ikke blir borte bare fordi du jobber på hjemmefra.

– Det blir ikke borte. Du merker bare at disse idiotene har dukket opp hjemme hos deg i stedet for, sier forfatteren.

Nøkkelen til samarbeid

Matthiesen synes det høres ut mye at to av fem norske arbeidstakere misliker kollegene sine.

SAMARBEID: Matthiesen mener at gode samarbeid er avhengig av tillitt. Foto: BI

– Uavhengig av om man har god eller dårlig personkjemi, så er det også stor forskjell på å mislike noen du er i et avhengighetsforhold til, som du jobber direkte med, og de du har avstandsforhold til, sier Mathisen.

Han mener at norske arbeidsgivere er personalorienterte og flinke til å legge til rette for godt samarbeid på arbeidsplassen.

Professoren forteller at tillit er nøkkelen til et godt forhold mellom kolleger.

– Tillit er viktig for å få til gode samarbeidsgrupper, og vi har ikke tillit til de vi misliker. At folk kommer til å holde seg hjemme fordi de misliker folk på jobben, tror jeg imidlertid ikke, sier han.

Hvordan takle kolleger

Med tanke på hvor mange ulike personlighetstyper som føres sammen på en arbeidsplass, er det kanskje ikke så rart at mange ender opp med å mislike en kollega eller to.

Stenstrøm mener det er et godt råd å prøve å «utforske» kollegaen litt og prøve å finne ut hva som ligger bak misnøyen.

– Dersom du misliker «Øyvind», prøv å se for deg at du skal være forsvarsadvokat for han. Ta perspektivet hans, forklar hvorfor han er som han er på jobb og forsvar han, sier forfatteren.

– Hvis du forsøker å forstå hvorfor noen er som de er, så kan det være at du opplever at alle ikke er så irriterende som du i utgangspunktet tenker.

Kan bli polariserende

En fersk undersøkelse viser at bare én av ti bedrifter vil innføre hjemmekontor som en permanent ordning.

Fire av ti ledere har konkludert med at hjemmekontor vil være en naturlig del av arbeidshverdagen etter pandemien, mens nesten halvparten ikke har en klar mening om spørsmålet. Fem prosent oppgir at alle medarbeiderne stiller på arbeidsplassen når smittesituasjonen tilsier det.

Undersøkelsen er gjennomført av HR og rekrutteringsselskapet Randstad. De tror debatten om hjemmekontor kan bli konfliktfylt.

– Hjemmekontor har vært som en felles dugnad. Når pandemien er over vil det tvinge seg frem en debatt som kan bli polariserende. Vi hører fra toppledere at det er krevende å administrere medarbeidere som ikke er fysisk tilstede. Rundt halvparten anser faktisk dette som det største problemet ved hjemmekontor, sier administrerende direktør Eivind Bøe i pressemelding.