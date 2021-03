Dette blir påskens værvinner: – Kan få se en god del til sola

Inngangen til helgen har vært preget av grisevær i vest. Dette har nå roet seg, og man kan se sola flere steder.

– Det som har skjedd er at en front har passert, og når de passerer får vi en god del vind og ganske sammenhengende nedbør. Når den har passert klarner det opp, og vi ser litt til sola. Litt av og på med nedbør, men mye bedre enn det var i natt her i vest, sier meteorolog Maiken Sørdal Fosen.

Fronten beveger seg videre østover, noe som gjør at det blir en grå start på påskeferien for folk på Østlandet. Her kan det også blir en del regn og yr. Heldigvis for østlendingene beveger fronten seg raskt over grensa til Sverige, og det vil klarne opp utover kvelden også her.

Nord-Norge har hatt mye fint vær de siste dagene, men det skyer til i Nordland lørdag. Der vil man også få noe regn. Det skyer til også lenger nord, men det ser ut til å bli opphold i Troms og Finnmark lørdag.

Grått og vått

Etter en grå inngang på påsken er det dessverre lite som tyder på at været bedrer seg med det første.

– Kort fortalt vil første halvdel av denne uka preges av mye av det samme været. Det blir mildt, det blir lange perioder med kuling, og det blir grått og vått i store deler av landet, sier meteorologen.

Men så kommer sola!

Utover neste uke skjer det imidlertid en væromlegging, noe som er svært gode nyheter for folk i Sør-Norge. Her vil man få se en god del til sola, og det kan bli godt over tosifret antall grader flere steder.

– Det kan blir ganske fint vær i Sør-Norge, men det ser ut til at disse lavtrykkene kan bli ganske kraftige, så vi vil nok få en god del vind.

– Men det ser ut til at vi kan få se en del til sola i mye av Sør-Norge når vinden dreier nordvest. Sola varme mye på dagtid nå, så vi kan nok få tosifra antall plussgrader på dagtid, samtidig som vi kan få nattefrost, sier meteorologen.

Kaldt i nord

For nordlige deler landet er væromslaget dårligere nytt. Flere steder i nord har sol og fint vær denne helgen, men dette snur med væromslaget.

– Da får vi nordvestlig vind, noe som betyr kaldere vær, og nedbør sannsynligvis fra nordvestlandet og videre nordover. Kaldere vær vil føre til at nedbøren faller som snøbyger flere steder, forteller Sørdal Fosen.