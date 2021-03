Bolig totalskadd i brann – én person pågrepet

Fire personer er husløse etter at en enebolig ble totalskadd i en brann på Stokmarknes i Vesterålen natt til lørdag. Politiet mener brannen er påsatt.

Klokken 4.10 fikk nødetatene melding om brann i en campingvogn i Regine Normanns vei på Stokmarknes.

– Brannen spredte seg videre til et bolighus, der fire beboere evakuerte seg selv. Mens slokkingen pågikk her, oppdaget brannmannskapene at det kom røyk fra en annen campingvogn rundt 150 meter unna. Dermed måtte de slokke denne brannen også, fortalte operasjonsleder Kjetil Kaalaas.

Eneboligen ble totalskadd. Ingen beboere kom til skade i brannen.

RØYK: Slokkearbeidet pågikk fortsatt ved 6.30-tiden. Foto: Jens Andre Mehammer Birkeland

Én pågrepet

Politiet mener at begge brannene er påsatt.

To personer ble pågrepet i morgentimene lørdag. Den ene ble senere løslatt.

– Den andre sitter fortsatt i avhør. Vi etterforsker saken bredt, men når vi ser at to campingvogner med relativt avstand begynner å brenne, så gir det grunn til mistanke, sier Kaalaas.

Han opplyser at pågripelsene gikk udramatisk for seg.

MISTENKER: Politiet ber om tips i saken da de mistenker at brannen var påsatt. Foto: Jens Andre Mehammer Birkeland

Ber om tips

Politiet ber om at alle som kan ha sett noe i området i det aktuelle tidsrommet kontakte politiet.

– Alle som har vært i området mellom klokken 3 og 5.30 kan ha opplysninger som er av interesse for oss, sier operasjonslederen.