Mann skadet etter snøscooter-ulykke på fest i Troms

Klokken 01.30 natt til lørdag ble nødetatene varslet om en ulykke i Nordreisa.

– Det har vært en fest i en bolig på Nordreisa. Det har vært kjørt med scooter og i den sammenheng en ulykke, sa operasjonsleder ved Troms politidistrikt, Karl Erik Thommassen til TV 2.

– En mann er skadet og han er fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge for behandling, sa Thommassen.

Politiet opplyser om at den skadde er en mann i 30-årene. Mannen ble først omtalt som kritisk skadd, men i en oppdatering lørdag morgen skriver Universitetssykehuset Nord-Norge at mannen er moderat skadd og at tilstanden er stabil.

– Vi kommer til å sikre oss blodprøve av den skadde. Det er uavklart om det har vært en passasjer på scooteren også og eventuelt hvem det var. Personene på stedet er såpass beruset at det er vanskelig å få noenlunde entydige forklaringer, sier han.

Operasjonslederen sier de nå jobber med å sikre tekniske spor på stedet og forsøker å sikre forklaringer.

Ulykken skjedde i nærheten av Oksfjordvannet i Nord-Troms.