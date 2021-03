Dette må til for å rikke på mega-skipet: – I verste fall knekker det i to

Siden tirsdag har det enorme containerskipet Ever Given sittet bom fast midt i Suezkanalen. Alle triks og knep er nå tatt i bruk for å få den på rett kjøl, men arbeidet er ikke risikofritt.

Over 220.000 tonn veier det enorme lasteskipet som er lastet med sykler, boblebad, bildekk, vinskap og ris for å nevne noe.

Fredag kveld ble det på ny satt i gang et forsøk på å få kjempeskipet av flekken, men til nå har det ikke rikket seg, og det kan få økonomiske konsekvenser i global skala.

Ikke nok med at varene som er lastet om bord Ever Given ser ut til å bli forsinket, men om lag 200 skip ligger i kø for å komme gjennom Suez-passasjen.

Enorme verdier kan gå tapt

Blokkeringen koster verdenshandelen mellom 60 og 100 milliarder kroner hver uke, ifølge en beregning den tyske forsikringsalliansen har gjort, skriver Reuters. Dette tapet er det til sist forbrukere som må dekke inn i form av høyere fraktkostnader.

30 oljetankere ligger i kø for å komme seg gjennom stredet, og oljeprisen er allerede opp tre prosent fredag.

Derfor haster det med å få lasteskipet løs, men det kan vise seg å ikke bli så enkelt.

Det ser nemlig ut til at man er avhengig av at tre ting skjer samtidig for å få det til å skje.

Fjerne jordmasser

Baugen på skipet har boret seg langt ned i sanden på kanten av kanalen. Man er avhengig av at det er klaring ned på minst 12 meters dybde for å få skipet løs.

Derfor er en av av tingene som det nå jobbes med, å fjerne 20.000 kubikkmeter med jordmasse. Det tilsvarer åtte fulle olympiske svømmebasseng.

Parallelt planlegges det å bruke enorme pumper for å senke båtens akterdel, slik at baugen vippes noe opp.

BOM FAST: Arbeidet med å grave plass til baugen til Ever Given er allerede i gang. Foto: AFP / NTb

Tauing

Men å fjerne sand og jord er ikke nok i seg selv. Det har i flere dager blitt forsøkt å slepe båten løs, men det har ikke lyktes foreløpig.

Allerede er det mange slepebåter på stedet, men flere er også på vei for å bistå med arbeidet.

Det siste tiltaket som vurderes er å redusere vekten på det 220.000 tonn tunge skipet ved å lesse av flere av dets containere.

For at det skal være mulig er man avhengig av flytende kraner som er i stand til å løfte lastecontainerne av skipet, men det er ikke uten risiko.

Den maritime eksperten ved det amerikanske universitet Campbell, Sal Mercogliano sier til BBC at hvis dette gjøres feil vil det forårsake skade på skipet og det kan bli ubalansert.

– I verste fall knekker det i to på grunn av ujevn vektfordeling, sier Mercogliano til kanalen.

Vindkast-teori

Det er ukjent hva som fikk skipet til å kjøre seg fast i den trange kanalen. En av teoriene er at et vindkast som tok tak i den høye konteinerlasten som et seil, og skjøv det ut av kurs.

Suezkanalen, som ligger i Egypt, er på sin side 190 km lang, 24 meter dyp og rundt 205 meter bred. Den forbinder Middelhavet med Rødehavet, og er den raskeste ruten mellom Europa og Asia sjøveien.