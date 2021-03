Haaland gjør som Zlatan: – En veldig riktig avtale

Se Norge-Tyrkia på TV 2 og Sumo fra klokken 17.00 lørdag!

Erling Braut Haaland er på alles lepper etter de siste sesongers herjinger i Champions League og tysk Bundesliga.

Nå har den 20 år gamle målmaskinen fra Bryne også begynt å markere seg utenfor fotballbanen. I sommer ble han ambassadør for FIFA 21, og nå har Borussia Dortmund-spissen signert en avtale med Samsung Nordics som gjør ham til nordisk ambassadør for teknologiselskapet.

Norges spydspiss blir dermed den første norske fotballspilleren som innleder en samarbeidsavtale med teknologigiganten. Haaland skal i hovedsak fronte mobiler for Samsung.

– Ja, han er nok den største stjernen vi har på markedssiden, det vil jeg kanskje si. Fotball er ekstremt stort. Vi har selvfølgelig Viktor Hovland, men ja, det er verdensidrettene som gir de beste forutsetningene for å lykkes på markedssiden.

Det sier Vegard Arntsen, daglig leder i Sponsor Insight, et av Nordens største analyse- og rådgivningsselskap innen sportsmarkedsføring, til TV 2. Han mener det er rett av landslagsspissen å forsøke å styrke sin egen merkevare nå.

– Hvis det er globale kampanjer med noen av verdens sterkeste merkevarer, så vil det kunne øke stjernestatusen ja, sier han og legger til:

– Det spiller ikke noen rolle om han er i Manchester United eller Real Madrid, det er en stor spenning til ham uansett. Selvfølgelig, ved neste steg kan verdien økes ytterligere, det er klart, men han er allerede stor internasjonalt.

Gjør som Zlatan

Samsung ønsker ikke å kommentere de økonomiske betingelsene i Haalands nye avtale, men understreker at den er omfattende og beskriver den som rettferdig for begge parter med tanke på Haalands verdi.

– De beløpene vi forholder oss til er nok et stykke utenfor norsk målestokk, sier sponsoreksperten, som ikke ønsker å spekulere i summer, men tror at det er snakk om flere millioner.

En av Samsungs andre internasjonale stjerner er Zlatan Ibrahimović, som har reklamert for tekonlogigiganten i en årrekke og vært synlig både på TV-skjermen i reklamer og publisert sponsede innlegg på hans Instagram-profil.

PROFIL: Zlatan Ibrahimović er en av stjernen som fronter Samsung-produkter. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Even Amdal, landssjef for Samsung i Norge, er stolt over å ha signert Haaland og trekker paralleller mellom avtalene til de skandinaviske superspissene.

– Avtalen er lik i den forstand at begge har en nordisk avtale. Begge er sterke og fantastiske profiler, så det er litt likheter, ja. Forskjellen er mer at Erling skal frontes mer mot mobil, så får vi se om vi utvider det etter hvert, sier han.

I en pressemelding TV 2 har mottatt fra Samsung, sier Haaland følgende om hvorfor han ville signere med nettopp tekonlogiselskapet:

– Karrieren til nå er en historie om å gjøre det nesten umulige mulig. Denne mentaliteten deler jeg med Samsung. De leverer produkter i verdensklasse, det samme som jeg ønsker å gjøre. Det var denne driven som gjorde dette samarbeidet interessant, sier Norges spydspiss.

– Vil tjene på å være den han er

Sponsorekspert Arntsen utelukker ikke at det at Ibrahimović sin rolle i Samsung kan ha hatt noe å si for Haalands valg av samarbeidspartner, men han tror at den norske landslagsspissen ønsker å gå sine egne veier.

– Jeg tror at akkurat nå så tjener han mest på å være den han er. Han er ekte, ærlig og ungdommelig i sin væremåte. Hvis han blir for formet og polert i markedsøyemed så er det ikke gitt at det styrker merkevaren hans.

Han peker på aldersforskjellen mellom Norges og Sveriges toppspiss som en avgjørende faktor i Samsungs markedsføring.

– Zlatan fronter vel for tiden TV-skjermene, mens Haaland nå fronter mobilene deres. Ungdom kjøper ikke TVer, men de er opptatt av hvilken mobil de har. Jeg synes det virker riktig for Haalands sitt image. Det er troverdig at han fronter et mobilmerke, forklarer markedseksperten.

Vil bruke Haaland i reklamer

Amdal forklarer videre at de ønsker å bruke Haaland på lignende vis som de bruker den svenske stjernen i sin markedsføring, for eksempel i reklamer.

– Vi har jo en rettighet som vi må forsøke å bruke på best mulig måte. Han er veldig interessant uansett for oss, uansett om han havner i den ene eller andre klubben. Han vil være en veldig sterk og god profil for oss, sier han om Haaland.

Arntsen beskriver Haaland som en sterk signering av teknologiselskapet.

– Det er et større «scoop» for Samsung enn for Haaland. Akkurat nå er han så «hot» at det ikke mangler på muligheter for ham. Det er veldig riktig avtale for ham og et type produkt som alle yngre er opptatt av, alle er opptatt av mobil. Han opprettholder «imaget» han har som ung og frisk.

