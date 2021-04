Britisk mutasjon funnet hos kjæledyr – veterinær advarer norske dyreeiere

Forrige uke publiserte Science Magazine to rapporter om koronasmitte hos kjæledyr. Den britiske mutasjonen har nylig blitt påvist hos hunder og katter i Storbritannia, og flere av dyrene ble alvorlig syke.

Britiske dyrleger undersøker nå om det finnes en sammenheng mellom den britiske koronamutasjonen og en økning i tilfeller av hjerteproblemer hos kjæledyr.

– Vi ønsker ikke å spre unødvendig panikk ettersom dette er ganske usikkert, men veterinærer bør være oppmerksomme, sier veterinær Luca Ferasin, som ledet forskningen.

Trude Mostue, sjefsveterinær i FirstVet, oppfordrer norske dyreeiere til å ta hensyn.

VETERINÆR: Mostue har over 20 års erfaring som veterinær. Foto: Mikael Silkeberg

– Til nå har koronaviruset bare forårsaket mindre symptomer hos kjæledyr, hovedsakelig katter, men den såkalte britiske mutasjonen kan endre situasjonen, sier Mostue.

Hjerteproblemer

Virusvarianten B.1.1.7 ble først oppdaget i England og er en mer smittsom variant av koronaviruset. Nye studier viser også at mutasjonen kan gi økt risiko for alvorlig sykdom hos mennesker.

Samtidig som den britiske mutasjonen herjet i England, oppdaget dyrlegene på Ralph Veterinary Referral Centre (RVRC) i Buckinghamshire en økning i antall hunder og katter som ble innlagt med myokarditt, en betennelse i hjertemuskelen.

Dyrene hadde symptomer som sløvhet, mangel på appetitt, rask pust eller kortpustethet og uregelmessig hjerterytme.

Fra desember til februar økte forekomsten av denne tilstanden fra 1,4 prosent til 12,8 prosent, skriver Science.

Det ble derfor gjort nærmere undersøkelser av 11 kjæledyr, åtte katter og tre hunder. To katter og en hund testet positivt for korona, og ytterligere to katter og en hund hadde antistoffer i blodet. Alle fikk påvist den britiske mutasjonen B.1.1.7.

– Det er mulig at enda flere hadde testet positivt hvis vi gjennomførte testene tidligere, sier Ferasin.

Også i Texas i USA har man nylig oppdaget den britiske mutasjonen hos en katt og en hund.

Usikker sammenheng

Det er usikkert om det er koronaviruset som har forårsaket hjerteproblemene hos dyrene.

– Det er umulig å utelukke muligheten for at dette var et tilfeldig funn, sier Margaret Hosie, professor i virologi ved Univeristetet i Glasgow til The Guardian.

Forskerne ber likevel dyreeiere være oppmerksomme hvis kjæledyrene plutselig får uvanlige plager.

– Mitt råd er at hvis folk mistenker at det er noe galt, bør de kontakte dyrlegen, sier Ferasin.

– Overhold avstandsregelen

Veterinær Trude Mostue har fulgt nøye med på forskningen som er lagt fram om kjæledyr og koronavirus.

– I både Storbritannia og USA har sunne kjæledyr fra covid-19-positive eiere blitt innlagt på sykehus med alvorlige symptomer, sier Mostue.

Hun understreker at koronaviruset mest sannsynlig ikke er farlig for kjæledyr, men ber dyreeiere være forsiktige.

– Basert på disse rapportene er det mulig at den mer akutte smittsomheten til den britiske varianten også strekker seg til katter og hunder. Jeg vil oppfordre alle dyreeiere til å overholde avstandsregelen, forteller Mostue.

– Kontakt veterinær

Det har tidligere blitt påvist koronasmitte hos en rekke ulike dyrearter, spesielt kattedyr.

– Katter, hamstere, kaniner og ildere kan smittes lettere enn andre dyrearter. En katt kan smittes av en person som bor i samme husstand med covid-19. Hunder smittes derimot ikke like lett, sier Mostue.

Hvis man blir smittet av korona, anbefaler Mostue at man holder katten innendørs. Dette gjelder også hvis man har en ilder, kanin eller hamster.

– Etter dagens kunnskap sprer ikke hunder infeksjonen videre, og de har også et behov for friluftsliv, så om du er smittet burde du få noen andre til å passe hunden. Hvis et kjæledyr viser symptomer på sykdommen, er det viktig at du kontakter en veterinær og nevner covid-19-eksponering, sier Mostue.

– Ingen i Norge

Mattilsynet sier det ikke er rapportert noen tilfeller av koronaviruset hos dyr i Norge.

– Påvisning av SARS-CoV-2 smitte på mink eller andre mårdyr samt mårhund er meldepliktig i EU og dermed til Mattilsynet, og ingen slike tilfeller er meldt inn i Norge så langt, sier Ole-Herman Tronerud, fungerende seksjonssjef for dyrehelse ved hovedkontoret i Mattilsynet.

Han opplyser at Veterinærinstituttet har meldt til Mattilsynet at det så langt ikke er noe vitenskapelig dokumentasjon om sier at den ene korona-varianten er mer smittsom enn andre hos dyr.

Mattilsynet understreker også at det ikke er noe som tyder på at koronaviruset kan smitte fra kjæledyr til mennesker.