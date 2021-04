De norske tvillingene fant veien til drømmejobben - i Sør-Korea

Tvillingene går hjemmevant gjennom bruktbutikken i Trondheim, finner stativet med gamle gardiner og duker. Føler seg fram til riktig stoff, gjerne bomull, og det skal være de riktige fargene. Blomster, ruter, striper. Gjerne fargerikt, men ikke for mye heller.

– Ikke for mye, det gir dårlige assosiasjoner, sier den ene av dem. Den andre er enig. Det er de stort sett.

En rosa og en grønn

Tvillingparet bor sammen i en liten leilighet i Trondheim. Det ene rommet er blitt systue. Kjøkkengolvet er sybord når meterlange gardiner skal klippes til en vest, eller bukse.

– Vi er søstre, bestevenner og businesspartnere, forteller de.

GAMMELT STOFF BLIR NY SKJORTE: Ane Eriksen Weiseth (32) designer og syr skjorte av gjenbruksstoff. Foto: Privat

Mali har valgt å farge håret rosa. Ane velger seg fargen grønn. Det virker til å være den største forskjellen mellom to nokså like mennesker.

Men altså, Sør-Korea. Det var der det begynte. De knapt voksne tvillingene fant seg selv hjemme på andre siden av kloden. Et opphold ble til flere. Nær fire år i hovedstaden Seoul lærte dem språk og kultur.

– Vi fant endelig klær som vi likte, i vår størrelse, vi er jo bare 1,56 og 1,58 cm høye. En del koreanske jenter var til og med lavere enn oss, ler Ane.

– We could express ourselves, sier Ane, de holder seg til litt engelsk innimellom, tvillingene.

VERKSTED HJEMME: I en relativt liten leilighet holder tvillingene hus og syverksted. Mali Eriksen Weiseth (32) ønsker seg et fysisk sted å møte kundene, for tida har de kun en nettbutikk. Foto: Privat

– Sør-Korea lærte oss hva fashion er, sånn for folk flest, føyer Mali til.

– Der lager du ikke en kjole som brukes en gang! På kjøpesentre kan du finne små butikker med skreddere hvor du får sydd det du ønsker deg.

– Vi så at det var mulig å bare være «lille-seg». En ready to go-fashion. Det var der i Sør-Korea at vi skjønte at det går an, at vi to kan starte for oss selv og klare det, forklarer Ane.

Klær skader miljøet

Vel hjemme i Norge igjen begynte de på ESMOD moteskole i Oslo. Hvor de lærte grunnteknikker, men også om hvor skadelig klesproduksjonen kan være for miljøet. Hvor de ble oppmuntret til å benytte allerede produsert stoff til gjenbruk.

Derfor tusler de rundt på jakt etter godt råmateriale i Trondheim. Vintage, bruktbutikk, gjenbruk. Gamle tanter og besteforeldre har også bydd på gamle sengetrekk, duker og gardiner.

– Den her hvite skjorta er sydd av fire gamle duker. Mali holder fram en kortermet hvit skjorte. Hvor også knappene er gjenbruksknapper.

– Moderne klesproduksjon skader jo miljøet veldig da, sier Ane.

– La plaggene leve lenge, når den gamle gardina ikke duger lenger så la den bli ei pute, oppfordrer den andre tvillingen.

ANEMALI BLE TIL YHASYME: Tvlllingdesignerne valgte merkenavnet fra et videospill de liker. Foto: Frank Lervik/TV 2

I gjenbruksbutikken har de handlet for 180 kroner. Det blir til åtte-ti plagg. Hjemme i leiligheten og systua henger rader med skjorter, shorts, overdeler og bukser, for herrer og damer.

– Vi lager it-plagget, så kan andre få lage basisplaggene, forteller de.

Begge gjør alt. Klipper, designer, syr. Og når det er tid for en pause setter de seg i sofaen og spiller tv-spill. Og det var her, i spillverdenen, de fant navnet på sitt klesmerke.

Fiktivt språk

– Vi kunne jo kalt oss AneMali, eller noe sånt, men det ville vært kjedelig.

De fant navnet YHASYME i det fiktive språket i videospillet. Som tilsvarer bokstavene i navnene deres.

I sofaen går det i engelsk-norsk.

– Let's flee, uææææh.

– Vi prøver å trene oss til level 99. Ane forklarer utrente journalister om hva det er som skjer.

I hverdagen forsøker de å holde seg til åtte timers arbeidsdager. Ellers kan entusiasmen ta helt overhånd. Helst skulle de gjerne ha hatt en fysisk butikk å gå til hver dag. Foreløbig har de ikke funnet det perfekte stedet som ikke koster skjorta. Hvor de altså kan sitte dagen gjennom og sy skjorter og annet. Og møte kundene fysisk.

FAN AV FYSISK BUTIKK: Begge handler helst i fysisk butikk, og i bruktbutikken finner de mye for en billig penge. Foto: Frank Lervik/TV 2

Nettbutikken er så langt forbindelsen mellom dem og kjøperne. Det holder ikke, ifølge tvillingene.

– Kundene ønsker jo direkte dialog med oss, det er mange spørsmål som skal stilles, og det handler jo om å få vise sin personlighet, sier den ene.

– Jeg er ikke fan av nettbutikk, helst handler jeg sjøl i i butikk. Folk prater så mye om at det er nett som gjelder. Nei, det er det altså ikke, sier den andre.

De er heller ikke uenige her.

Våren og fargene i vente

Det brummer i symaskina inne på sy-verkstedet deres. Det er ikke så god plass der inne, men to slanke små tvillingsøstre, som er bestevenner, beveger seg rundt hverandre uten gnisninger.

– Det er snart vår, og nå gleder vi oss til fargene kommer fram.

BRUKT SENGETREKK BLE JAKKE: Billig utgangspunkt blir hverdags-fashion. Foto: Privat

De bestemmer seg for hva den ene gardina skal bli.

– Jeg tror den skjorta her kommer til å bli en slager, kundene kommer til å bli fornøyd, fastslår Ane.

32-åringene liker å tenke på at det de selger er unike plagg. Bare en av hvert. Selv om hverdags-designerne nærmest er prikk like av utseende, er jo de også hver for seg unike. En i rosa, en i grønt. Som har et samarbeide mange nok kan misunne dem.