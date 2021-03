LO-Peggy om å fortsette som LO-sjef: – Det må jeg få tenke litt mer på

– Det har jeg ikke tatt stilling til enda. Dette er så nytt at det må jeg få tenke litt mer på før jeg svarer på det, sier Peggy Hessen Følsvik til TV 2.

– 60-årsgrensen, hva synes du om den?

– Jeg skal ikke mene og synes så mye om den. Men det er klart at det er folk som har spurt meg «hvis den grensen endres på» om jeg har lyst til å fortsette som 1. nestleder, og det har jeg bekreftet, sier hun.

Følsvik har i tre uker vært LOs fungerende leder etter at Hans-Christian Gabrielsen døde brått natt til tirsdag 9. mars. I mai skal representantskapet i LO formelt velge Følsvik til leder, frem til da er hun konstituert av LO-sekretariatet.

– Jeg og Hans-Christian hadde jo lagt en plan om at han, selvfølgelig, ønsket å bli sittende som leder og jeg hadde sagt at jeg ville stille som nestleder i en periode til. Det ville i så fall blitt min siste periode, hvis denne aldersgrensen ble endret på, sier Følsvik.

ETT ÅR SIDEN: I forkant av fjorårets lønnsoppgjør møtte daværende LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og daværende første nestleder Peggy Hessen Følsvik pressen for å presentere LOs krav. Foto: Vidar Ruud

Krisemodus

I dette intervjuet forteller hun om hvordan alt ble endret etter at hun ble oppringt tirsdag morgen 9. mars.

– Jeg fikk en telefon. Da jeg fikk den beskjeden, så satt jeg på hjemmekontoret i et telefonmøte. Så det kom selvfølgelig som et sjokk på meg. Jeg måtte selvfølgelig bare si fra at «jeg må gå ut av dette møtet og ta meg av andre ting». Det første jeg gjorde var å lete opp beredskapsplanen vår og iverksette kriseberedskap. Det er det en sånn situasjon krever, og det var det vi gjorde.

– Det høres utrolig klartenkt ut?

FULGTE SJEFEN TIL GRAVEN: Peggy Hessen Følsvik og prest Marita Bjørke Ådland lytter mens statsminister Erna Solberg (H) blir intervjuet i forkant av tidligere LO-leder Hans-Christian Gabrielsens begravelse i Røyken kirke tirsdag 23. mars. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Ja, du må være det. Jeg har tenkt på det i ettertid at det kan hende at det også har noe med bakgrunnen min å gjøre. Jeg kommer jo fra flybransjen, og der er vi også trent til å håndtere den type situasjoner og vi har alltid beredskap og sjekklister liggende som vi har å holde oss til. Så det gikk faktisk veldig automatisk, sier Følsvik.

LOs nye leder har en uvanlig bakgrunn til LO-leder å være: hun har vært bakkepersonale og kabinansatt i flyselskapene Braathens og Widerøe.

– Jeg savner fortsatt den lukten av flybensin og varm asfalt en sommerdag når du kommer ut på flytrappen, forteller hun.

Det var også i luftfarten at interessen og engasjementet for å være fagorganisert og tillitsvalgt ble vekket til live, først gjennom at Peggy Følsvik var med på å danne den første fagforeningen for kabinansatte i Widerøe.

Flyvertinne

FLYVERTINNER: Peggy Hessen Følsvik og hennes kollega Camilla Andreassen fra Andenes ønsket velkommen på Widerøes første flytur med flytypen Dash 8 fra Mo i Rana lufthavn 7. mai 1981. Foto: Rana Blad/Nasjonalbiblioteket

– Vi tjente for dårlig, og vi ville ha påvirkning på arbeidstiden og arbeidsforholdene våre. Og det er jo måten du får innflytelse på i Norge, det er å starte en klubb og rett og slett komme i dialog med arbeidsgiveren din, sier hun.

Hun forklarer engasjementet sitt i fagbevegelsen med en sterk rettferdighetssans.

- Når jeg opplever urettferdighet, når noen blir fratatt rettigheter og muligheter, så blir jeg sint. Det skjer ikke så ofte at det kommer til overflaten, i hvert fall i det offentlige rom. Men jeg kjenner på det, ja.

– Hvordan ser det ut?

– Da går det en kule varmt, enten jeg er på kontoret eller ellers. Da kommer det noen gloser som er hentet på Sunnmøre og andre plasser som ikke egner seg for å ta ut på TV, avslører hun.

Dumme kuer

Følsvik er oppvokst på et småbruk i enden av flystripen på Ålesunds lufthavn Vigra på Sunnmøre. Men det var aldri aktuelt for Følsvik å overta gården.

– Det er egentlig synd å si det, men jeg har kanskje tatt med meg mer de tradisjonelle tingene når det gjelder matlaging. Jeg vet hvor maten kommer fra og hvor mye hardt arbeid som ligger bak. Men akkurat det med fjøsstell og gårdsdrift har nok ikke vært min greie, sier Følsvik.

– Fortell om forholdet ditt til kuer.

– Det er et veldig problematisk forhold. Jeg synes de er store. Jeg synes de er farlige. Jeg går lange omveier rundt de. Jeg synes de er dumme. De ser dumme ut, sier Følsvik.

I dag bor hun på Blommenholm i Bærum kommune sammen med mannen - et område de færreste tenker på som typisk arbeiderstrøk i Norge i 2021.

– Det bor mye bra folk i Bærum. Vi bosatte oss der i sin tid fordi jeg jobbet på Fornebu og mannen min jobbet i Sandvika, da var det kjempefint å bo midt imellom og kunne sykle til jobb. Jeg tror ikke man skal legge mer i det enn det. Det bor både fagorganiserte og tillitsvalgte og vanlige folk i Bærum. Det er trist at Bærum skal få det stempelet at det bare er rikfolk med Porsche som bor der.

- Så du er ikke en snobb?

– Nei, det vil jeg absolutt si at jeg ikke er, sier Følsvik, og rister på hodet.

Det er stille inne i Sekretariatssalen på Folkets Hus. De fleste ansatte i LO er på hjemmekontor. Og nå er det straks påskeferie. Følsvik selv skal på hytteferie.



– Jeg er ikke redd



Men på veggen inne i Sekretariatssalen henger hennes forgjengere som ledre av LO, bortsett fra Hans-Christian Gabrielsen. Hans portrett er ikke på plass enda.

– Hva tenker du om den arven du går inn i og de fotsporene du følger i nå?

– Det er med stor ydmykhet at jeg går inn i det. Det er en veldig sterk kultur, en veldig sterk historie som ligger i dette rommet og dette huset. Å skulle forvalte dette videre, går jeg inn i med stor respekt.

ARBEIDERARVEN: Portretter av alle LOs tidligere ledere henger på veggen ved inngangsdøren til Sekretariatssalen i Folkets Hus. Foto: Erik Edland / TV 2

– Du er ikke redd?

– Redd er jeg ikke. Jeg har et stort lag rundt meg.

– Du er sikker på at du vil takle det?

– Det er jeg helt sikker på.

– Da kan du også fortsette da?

– Det får vi se når vi kommer dit, sier Følsvik.