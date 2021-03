Milan-kompisen avslører Hauge-veddemål

Se Norge-Tyrkia på TV 2 og Sumo fra kl. 17.00.

– Jeg er veldig glad for å se ham lørdag. Vi veddet før kampen, så vi får se hvem som vinner, avslører AC Milan-spilleren Hakan Calhanoglu før møtet med Norge og lagkameraten Jens Petter Hauge (21).

– Hva var veddemålet?

– Det er mellom oss, ler den tyrkiske landslagsspilleren.

27-åringen har bare godord å komme med om sin norske lagkamerat.

– Jens har startet veldig bra. Han passer godt inn og har mange venner, meg også. Jeg hjelper ham mye. Han er god spiller, en fin fyr og en smart fyr, roser Calhanoglu.

Hauge spilte en god del etter overgangen fra Glimt, men den siste tiden har det vært mindre spilletid. Nordmannen ble også kuttet fra Europaliga-troppen til AC Milan.

Hans tyrkiske lagkompis er imidlertid helt sikker på at det er bedre tider i vente.

– Jeg håper han vil få flere sjanser på laget. Det er ikke lett å spille seg inn i en førsteellever med så mye erfaring og kvalitet, men jeg har troen på ham. Han vil få sin sjanse, mener 27-åringen.

– Det blir ikke lett for Haaland

Den Tyskland-fødte tyrkeren med den giftige dødballfoten frykter ikke Erling Braut Haaland, og kommer med en aldri så liten advarsel til den norske landslagsstjernen.

– Vi vet han er god. Han er ung, god og sterk. Men vi vet også at vi har sterke stoppere som Merih Demiral (Juventus), Caglar Söyüncü (Leicester) og Ozan Kabak (Liverpool). De spiller også på et høyt nivå, slik som ham. Det blir ikke lett for ham heller, mener AC Milan-spilleren.

– Jeg er ikke overrasket over ham, jeg vet han er en god spiller og at han gjør en god jobb i Dortmund. Vi får se i kampen, de har mer enn bare Haaland. Ødegaard er en fin fyr som spiller bra, fortsetter Calhanoglu.

– En forskjønnelse for fotballen

Tyrkia-trener Senol Günes omtaler den norske angrepsduoen med Haaland og Alexander Sørloth i rosende ordelag.

– Begge er svært sterke spillere. Norge har fysisk sterke spillere som jobber godt sammen. De går i krigen sammen. Samtidig har du spillere som Elyounoussi, Sørloth, Haaland og Ødegaard som jakter scoringer. Haaland er en sterk spiller til tross for alderen og utvikler seg raskt som spiller. Han og Sørloth er veldig tilpasningsdyktige, sier han, og legger til:

– Spillere som de to er en forskjønnelse for fotballen.