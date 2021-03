Han er utpekt som landslagets kommende forsvarssjef, men i Ståle Solbakkens debutkamp var ikke Kristoffer Vassbakk Ajer (22) engang i startelleveren.

– Alle har selvfølgelig lyst å spille, så jeg var skuffet i begynnelsen. Men så kom jeg inn i modus. Da handlet det om å «backe» gutta. Så etter hvert satt jeg på tribunen og koste meg med gode prestasjoner, sier Kristoffer Vassbakk Ajer.

Men Gibraltar-vrakingen trenger ikke nødvendigvis være så veldig negativ på lang sikt.



I løpet av fem år i Glasgow mener Celtic-spilleren at han har lært seg å bli motivert at det av og til ikke går helt hans vei.

BLIR TENT: Kristoffer Vassbakk Ajer lar seg motivere av folk som ikke har troen på han. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Nå har jeg vært så lenge i Glasgow at jeg har opplevd både opp- og nedturer. Det har jeg lært meg å leve med. Da jeg opplevde nedturer i starten, så gikk det kanskje mer inn på meg. Men nå elsker jeg det litt. Det å oppleve at folk kritiserer deg litt og synes du er rævva synes jeg er litt gøy. Og det gjør det så fantastisk morsomt å spille fotball, sier Vassbakk Ajer.

– Tenner det deg litt?

– Det tenner meg så absolutt. Jeg hadde en lang prat med «Morgendagens helter» her fra samlingen, og da ble jeg spurt om hva som er det viktigste for å lykkes. Det høres kanskje banalt ut, men du må elske å bli hatet. Jeg pleier å si at du ikke bør ta imot kritikk fra noen du ikke ville spurt om råd. Det er et godt råd. Får du kritikk fra noen i sosiale medier, på butikken og sånt så preller det av. Så er det jo viktig å ta imot kritiske tilbakemeldinger fra de som virkelig bryr seg, sier 22-åringen.

Tror forsvarsarbeidet er VM-nøkkelen

Og nettopp det mener Celtic-stopperen at han nå har fått på landslaget i Brede Hangeland og Ståle Solbakken.

– Jeg kan lære vanvittig mye av de. Brede hadde en fantastisk karriere. Han prater med oss (forsvarsspillerne) støtt og stadig om hvordan vi skal forsvare oss og hvordan vi skal angripe. Og så har Ståle fantastisk erfaring. Han har gjort så mye fantastisk ute i Europa, sier Ajer.

Som FC København-trener var Solbakken med på å sette en mektig imponerende rekord. I oktober 2019 slettet de Milans rekord på 23 kamper på rad i europeiske turneringer uten å slippe inn mer enn ett mål.

Det er en defensiv trygghet som Ståle Solbakken svært gjerne ønsker seg på det norske landslaget. For et lag med stjerner som Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Martin Ødegaard ligger alt til rette for at Norge vil skape sjanser - og score mål.

– Er det så enkelt at det er forsvaret som kanskje avgjør om vi kommer til VM eller ikke?

– Jeg tror egentlig det er slik for de fleste nasjoner: Det er forsvarsspill som tar deg til mesterskap. Vi vet at vi har fantastiske angrepsspillere som vil score mål, så gjelder det for vår del å forsvare oss, sier Ajer.

Ståle Solbakken har tidligere pekt på nettopp forsvarsspillet som et av de største forbedringspotensialet til Norge, men på samme spørsmål er han mer rund i kantene denne gang.

– Begge deler må sitte. Det nytter ikke å ha bare to eller tre spillere, de spillerne trenger jo service de også. Den defensive tryggheten må være der, men så må vi jo ha et eget spill også. Det er mange forskjellige faktorer som spiller inn, sier han.

– Hva betyr det at du har en såpass god historikk ute i Europa når det kommer til å ikke slippe inn mål?

– Jeg kan ta med meg at den måten har fungert i mange, mange år. Så har jeg jo lagt på og justert litt på den måten å spille på ettersom fotballen har utviklet seg. Og det må jeg fortsette å gjøre, sier han.

Vil bli forsvarssjefen

Mot Gibraltar valgte Solbakken stopperduoen Stefan Strandberg og Marius Lode. Sistnevnte har vist seg som en svært god pasningsspiller for Bodø/Glimt og passet godt til det forventede kampbildet mot lilleputten.

Nå tyder mye på at Vassbakk Ajer er tilbake i startoppstillingen mot Tyrkia. Det blir i fall hans første skikkelige sjanse til å vise at han har det som skal til for å bli Ståle Solbakkens forsvarssjef.

– Kristoffer har alle muligheter til å prege landslaget i årene som kommer, sier Solbakken.

– Hva må til for at han skal bli det?

– Han må ha gradvis utvikling med og uten ball. Så handler det jo om å bli kjent med det nye trenerteamet og hva vi tenker. Men han har alle forutsetninger. Han har fart og størrelse og et godt hode. Det er bare opp til han selv, sier Solbakken.

Vassbakk Ajer selv er klar på at han vil bli Norges ubestridte forsvarssjef.

– Ja, jeg har stor tro på meg selv og har veldig lyst til å bli det. Så det jobber jeg med hver eneste dag, sier 22-åringen.