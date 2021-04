Frykter økt kriminalitet når idrettsarenaen lukkes: - De unge er sårbare

Yngre krefter roper nå et varsko for de aller mest sårbare på østkanten av Oslo.

Koronaviruset har rammet de østlige bydelene i Oslo knallhardt. Stovner, Grorud og Alna er de hardest rammede hovedstadsbydelene ifølge tall fra Helseetaten. Med de høye smittetallene i Oslo, har restriksjoner begrenset idrettstilbudet i over et år. Ungdommen er nå bekymret for hva som skjer når en trygg arena med sosial tilhørighet forsvinner.

– Ofte blir sporten en måte å flykte fra alt det vonde på. Når man ikke har den muligheten til å flykte fra alt det vonde, er det ofte man kan bli rekruttert inn i farlige miljøer, og det er det som bekymrer meg, sier saksansvarlig i sentralt ungdomrsåd, Arina Aamir (16) til TV 2.

BEKYMRET: Arina Aamir frykter at barn og unge kan havne i feil miljø når idrettsmiljøet visner. Foto: Ole Magnus Storberget

Hun har ansvaret for sport og idrett for barn gjennom stillingen hennes i ungdomsrådet, og kjenner kjenner selv personer i 13-årsalderen som har blitt dratt inn i feil miljøer.

– Her på Stovner vet vi at det er veldig mange gjengmiljøer som rekrutterer flest mulig unge for å ødelegge deres fremtid. De sårbare ungdommene er enda mer sårbare, og de står i fare for å bli rekruttert inn i disse miljøene, bekrefter Aamir.

De mest sårbare i faresonen

Bekymringen fra Sentralt Ungdomsråd omhandler de svakeste barna i samfunnet. Aamir mener blant annet at barn og unge med minoritetsbakgrunn er i faresonen.

– Noen av dem er mer sårbare enn andre, med tanke på at deres foreldre ikke er integrert i det norske samfunnet på samme måte som alle andre, forteller Arina Aamir, før hun legger til:

– Likevel er det viktig å få frem at dette ikke gjelder alle unge med minoritetsbakgrunn, men noen av dem. Dette kan også gjelde barn som har foreldre som driver med narkotika eller har et alkoholproblem. Da er det uavhengig av den etniske bakgrunnen.

Flere aktive ungdommer støtter bekymringene fra ungdomsrådet. Danial Omar og Taha Latif er begge 13 år gamle gutter med minoritetsbakgrunn og spiller for Grorud IL. De har merket effekten av restriksjonene.

– Det blir en stopp i progresjonen. På kamper og fotballtreninger lærer man mer av å være med andre. Når man trener hjemme, lærer man ikke så mye. Siden koronaviruset kom, har progresjonsnivået mitt på FIFA vært høyere enn i fotballen, oppsummerer Taha Latif.

De har ikke lagt fra seg fotballen under pandemien og holder fast i drømmen om å bli best, men er bekymret for andre unge på samme alder.

– Det er en stor fare for at dette kan skje. Mange har lite å gjøre, og da er det ofte de havner i dårlige miljøer. Det er ikke noe positivt, sier Danial Omar.

BEKYMRET: Grorud IL-gutta Danial Omar og Taha Latif deler begge bekymringen til Ungdomsrådet Sentralt. Foto: Ole Magnus Storberget

Gutter er mest utsatt

Amina Butt (17) og Emina Pezerovic (17) spiller begge fotball for Oppsal. Planen var at juniorlaget skulle slå seg sammen med damelaget, men på grunn av koronaviruset har ikke damelaget fått trent på over ett år, som har tæret på motivasjonen til begge de talentfulle jentene. De deler ungdomsrådets bekymring, men frykter mest for det motsatte kjønn.

– Det her gjelder veldig mye for gutter, for jeg føler det lettere for dem å havne i feil miljø. Når fotballen ikke er der, mister du litt mestringsfølelse og vil gjøre noe som får deg til å føle deg litt kul og litt bedre. Jeg tror det kan ha mye å si for at folk havner litt feil, sier Butt.

– Det sosiale er det som gir glede og motivasjon til å fortsette videre. Når du har lagkamerater ved siden av deg, er det mye enklere å håndtere ting enn når du ikke har de. Jeg føler man prøver å finne andre steder å søke tilhørighet ved, og jeg kan tenke at det kan være vanskelig for flere av de som allerede sliter, fortsetter Pezerovic.

VANSKELIG: Amina Butt og Emina Pezerovic har vært gjennom en trøblete sesong med Oppsal. Foto: Ole Magnus Storberget

De fire ungdommene har alle en felles drøm om å nå toppen, og har fortsatt motivasjon etter annerledesåret 2020. Verre er det for de som har nådd bristepunktet for å fortsette med idrett. Nå håper Aamir på en krisepakke fra Oslo kommune, som kan være med å få idretten i gang igjen.

– De som har lyst til å satse kommer til å satse uansett. Men så er det de som bruker fotball som en flukt fra alt det vonde de opplever ellers, og det er de som står i fare for å gi slipp på den sporten og slipp på dette livet, avslutter Arina Aamir.