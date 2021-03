To menn påført kuttskader i slåsskamp i T-banevogn

– Vi fikk en melding om at det var flere personer som slåss inne i en T-banevogn. Vi har nå kontroll på to personer som har gått av T-banen, sier operasjonsleder Line Skott.

Mennene gikk av T-banen i bydel Vestre Aker, på Oslos vestkant.

De er påført kuttskader, men er bevisste og våkne. Politiet skriver imidlertid at de blir kjørt til sykehus, hvor skadeomfanget vil bli undersøkt nærmere.

Politiet har også kontroll på en tredje og siste person som var involvert i slagsmålet. Alle de involverte er menn i 20-årene, og har status som siktet i saken.

Den tredje personen er ikke skadd.

Prater med vitner

Skott sier at det foreløpig er usikkert hvilken rolle de to skadde mennene hadde i slåsskampen, men sier at det ikke er noe som tyder på at det dreier seg om blind vold.

Operasjonslederen sier at vitner har nevnt at det ble brukt kniv i angrepet, og at kuttskadene også kan tyde på det.

– Det var flere andre inne i T-banevognen som filmet det som skjedde. Så nå jobber vi med å intervjue vitner for å få en oversikt, sier Skott.

Endrer kjøremønster

Sporveien skriver på Twitter at voldshendelsen fører til en rekke endringer i kjøremønstrene.

– Vi jobber med å frigjøre T-banevognen, sier Skott.

Vestover kjører tog mellom Østerås og Hovseter, mens det østover kjøres mellom Borgen og Ellingsrudåsen.

Mellom Majorstuen og Hovseter blir det satt inn buss.