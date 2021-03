Vi kan ikke alle leke pandemi-eksperter nå, Borten Moe

Men først må vi sammen slå ned smitten.

Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe, er ikke alene om å være sliten. Ett år med strenge tiltak, og nå enda en runde med innstramminger setter sitt preg på oss alle.

Mari Holm Lønseth Foto: PETER MYDSKE

Vi merker det alle sammen. Denne pandemien krever mye av hver og en av oss. Det er naturlig at vi begynner å stille spørsmål når vi nå står i tredje smittebølge.

Har vi god nok kontroll på vaksinene?

Og hva med grensene?

Er EU virkelig nøkkelen til at Norge skal kunne komme seg ut av pandemien?

Er tiltakene for strenge, eller for slappe?

Det enkle svaret er at mange piler nå peker i riktig retning. Nylig meldte en rekke medier om at 1 av 10 nordmenn har fått vaksine.

Gode nyheter

Nesten 300 000 nordmenn er nå fullvaksinert mot covid-19. Rundt 560 000 har fått minst én dose. Tempoet i vaksineleveransene fortsetter å øke. Dette er gode nyheter!

Når flere vaksiner kommer, vil enda flere vaksineres. Denne pandemien har vist seg å være et maraton, og ikke en sprint.

Da trenger Norge en regjering som står fjellstøtt i stormen og viser handlekraft. For oss er EU og samarbeidet med våre naboland nøkkelen til å ta hverdagen tilbake.

Vaksinere alle voksne

På grunn av EU-samarbeidet har vi fått startet vaksineringen raskere enn vi hadde turt å håpe på. Dersom alle avtalene blir godkjent og det ikke blir problemer med produksjon og produksjon, får vi tilgang til tre ganger så mange vaksiner som vi trenger.

Da har vi nok vaksinedoser til å kunne vaksinere alle voksne innbyggere som ønsker det like etter sommeren.

Det blir meningsløst å gå bort fra dette samarbeidet så nærme målstreken. I mellomtiden er vi nødt til å gjøre det vi kan her hjemme for å begrense smitten, slik at vi unngår at liv går tapt.

Tiltakene regjeringen nå har innført er basert på helsefaglige råd fra Helsedirektoratet og FHI.

Det er disse som sitter på kjernekompetansen, og er best i stand til å vurdere hvilke tiltak som er effektive. Noe av det viktigste vi gjør for å unngå store smittebølger er å ha kontroll på de menneskene som kommer fra utlandet og inn i Norge.

Smittepresset i Europa er høyere enn her hjemme, og innreise fra andre land medfører som kjent risiko for importsmitte.

Innstramminger

Nye virusmutasjoner gjør det enda viktigere å begrense importsmitte. Derfor har regjeringen har innført betydelige innstramminger i regelverket om innreise, og disse har redusert risikoen for spredning av importsmitte i Norge.

Norge er blant landene i Europa med strengest regler for innreise. Å håndtere en pandemi er ingen eksakt vitenskap.

Det er umulig å spå hvor og når neste utbrudd vil skje.

Lokalsamfunn som lenge har hatt lave smittetall, kan plutselig bli selve episenteret for et nytt regionalt utbrudd.

Bergen har lenge ligget stabilt på rundt ti nye smittede om dagen. Men plutselig ble det 31. Og så ble det 44 daglige smittede.

I Trondheim, som lenge har vært en by med lav smitte, er nå hundrevis av elever satt i karantene etter flere at nye smittetilfeller har oppstått på flere skoler.

Begått feil

Det viser hvor uforutsigbart viruset er. Det er dette som gjør hele situasjonen så utrolig krevende, og derfor det er nødvendig å innføre strenge tiltak slik at vi får kontroll på situasjonen.

Regjeringen har vært åpen og ærlig om at de ikke sitter på alle svarene. Det er blitt begått feil, og det kan skje igjen.

Men virkeligheten nå er at vi er nærmere å kunne ta tilbake hverdagen en noen gang før.

Da håper jeg Senterpartiet vil bruke kreftene sine på å bidra fremfor å leke pandemieksperter.

