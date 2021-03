Vil tilby massetesting på skoler over hele landet etter påske

Helsedirektoratet har de siste ukene jobbet knallhardt for å få på plass et tilbud til kommunene om massetesting på skolene. Nå er de snart i mål, varsler Espen Nakstad.

– Vår ambisjon er å starte kort tid etter påske med et tilbud til kommunene med å utføre massetesting. Vi har allerede anskaffet flere millioner hurtigtester, og vi har kapasitet til å analysere ganske mange spyttprøver per uke, sier Nakstad til TV 2.

Målet med massetesting er å fange opp smittetilfellene blant elever og ansatte for å unngå at de sprer smitte på skolen.

Helsedirektoratet har jobbet nærmest dag og natt den siste tiden med anskaffelse av utstyr, tilrettelegging for bruk av utstyr, økonomi og personvern for å kunne tilby et massetestingskonsept, forteller Nakstad.

– Vi har pilotprosjekter allerede, blant annet i Bergen, hvor man bruker dette offensivt på videregående skoler. Studentsamskipnaden i Oslo gjør det samme - der brukes det også selvtesting på studenthyblene - så her har vi mange erfaringer som gjør at vi kan rigge et system som fungerer godt på skolene, også, sier han.

Tilbyr pakke med opplæring

Det gjenstår noen avklaringer når det gjelder personvern og unntak for journalplikt for de som tester negativt, opplyser Nakstad.



– Men dette løser seg, og vi er klare ganske kort tid etter påske med å tilby dette til kommunene, som en pakke med opplæring, med tester og med alt det kommunene trenger rundt det for å kunne gjennomføre dette regelmessig.

– Skal elever på alle trinn testes?

– Her blir det å prioritere de skolene som har mest smitte, og de elevgruppene som har mest smitte. Er det lite smitte på en skole, så er det ikke noe stort poeng å masseteste. Det er der det er forventet å finne en del smitte, og forhindre at det brer seg videre i skolemiljøet, det er der det er viktig å masseteste.

– Er det kommunene som bestemmer hvilke skoler man skal teste?

– Her vil vi gi tilbud til de kommunene som har høyt smittenivå i yngre aldersgrupper om å starte med dette, og det vil vi gjøre i samarbeid med de skolene det gjelder. Vi vil ikke oppfordre alle kommuner i Norge til å gjøre dette, fordi mange kommuner har lite smitte, men vi vil være målrettet og samarbeide med de kommunene som har det største behovet.



Melby svært positiv



Denne uken kom det nye smittevernveiledere for ungdomsskolen og videregående skole med blant annet råd om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand.



– Alle ting hjelper, men det å få testet elever regelmessig der hvor det er mye smitte blant elevene, det er veldig viktig. Det gjør at du forhindrer utbrudd på skolene, og da forhindrer du at elever hele tiden må sitte i karantene. Og du finner smitteveier tilbake til familier som du ellers ikke villa ha fanget opp fordi du tester elevene regelmessig, sier Nakstad.

Oslo kommune har gitt klarsignal til massetesting på sju videregående skoler i bydeler med høy smitte, blant dem Stovner videregående skole.

Massetesting på skolene i hele landet var etter det TV 2 kjenner til tema på regjeringskonferansen torsdag, og kunnskapsminister Guri Melby er svært positiv til at Helsedirektoratet nå nærmer seg et opplegg som kan tilbys mange steder.

– Vi håper det kan bidra til at skolene kan være mer åpen også i områder med høyt smittetrykk, så vi ser veldig positivt på det, sier kunnskapsministeren.