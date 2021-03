Mjelde etter skaden: – Legene sier at det er et mirakel

Femten minutter før slutt i Contintental Cup-finalen hylte Maren Mjelde i smerte da hun gikk i bakken, etter at hun forsøkte å ta en vending og ble liggende å vri seg mens med- og motspillerne strømmet til.

– Det var bare så vondt. Jeg visste at noe galt hadde skjedd og jeg hadde så vondt som det hørtes ut som, sier Mjelde til TV 2, to uker etter at kneskaden som setter henne på sidelinjen i tre-seks måneder oppsto.

ALVORLIG: Maren Mjelde ble båret av banen med en potensiell alvorlig skade. Foto: Peter Cziborra

Mjelde fikk medinisk behandling i syv minutter før hun oppløst i tårer ble båret av banen med surstofftilførsel.

– Det jeg hadde følelsen av var at kneskålen gikk ut av ledd. Det har jeg fått bekreftet i ettertid. Den var helt ute av ledd og smertene jeg hadde var på innsiden av kneet, utdyper Norges landslagskaptein.

– Mirakel

De første røntgenbildene samme kveld var imidlertid positive og utelukket brudd i kneet, men det beroliget ikke Mjelde som først begynte å kjenne på frykten for en alvorlig kneskade og ett langt skadeavbrekk dagen derpå.

– Ettersom dette er min første alvorlige skade tenker man sitt. Da kom tankene om at jeg kom til å være ute lenge, og jeg hadde tre migreneanfall som følge av stress i påvente av MR-undersøkelsen.

Så kom derimot det oppløftende svaret:

– Det var ikke korsbåndskade. Det var den viktigste beskjeden jeg kunne få. Jeg har røket leddbåndet i kneet, noe så til de grader, og så var kneskålen ute av ledd, sier Chelsea-spilleren om skaden, før hun fortsetter:

– Det var en veldig stygg leddbåndsskade. Alt var helt avrevet og det noen andre ting i kneet i tillegg, men de viktigste tingene i kneet har utrolig nok overlevd. Legene sier at det er et mirakel, og noen ganger trenger man det. Det må være noen høyere fotballmakter, ler bergenseren.

Kneskaden setter en brå stopper for sesonginnspurten og Mjelde, som innrømmer at det har vært en tøff uke med mye smerter siden operasjon onsdag i forrige uke, må belage seg på en tøff opptreningsperiode på tre til seks måneder avhengig av hvordan kroppen responderer på opptreningen.

– Jeg er veldig positiv og jeg har ikke noe stress eller press på at jeg skal rekke noe på kort sikt. Jeg skal bygge meg opp igjen og være klar til seriestart i september.

Første alvorlige skade

Mjelde signerte i januar en ny kontrakt med den regjerende seriemesteren etter fire år i London og Chelsea. Den strekker seg ut 2022-sesongen.

Denne sesongen får ikke Mjelde vært med i sesonginnspurten når tittelen skal forsvares.

Chelsea leder Women's Super League med to poeng ned til Manchester City og vant dessuten 2-1 i første akt av kvartfinalekampene i Champions League mot Wolfsburg.

– Det var tøft å sitte å se på, men det var ikke fordi jeg ikke fikk spille, sier Mjelde om kvartfinale-seieren mot Wolfsburg, men 31-åringen, som medga at muligheten for å vinne Champions League med Chelsea var en av grunnene til kontraktsforlengelsen ovenfor TV 2 i januar, bærer ikke nag over at hun må følge veien mot en mulig Champions League-triumf fra sidelinjen.

– Den tanken jeg har lagt fra meg. At sesongen min er over aksepterte jeg i det øyeblikket det skjedde. Jeg håper at jentene gjør jobben, men det er tøft. Det er en vanskelig kvartfinale, og det er bare tøffe kamper igjen.

BESTEVENNER: Denne maskinen skal strekke og bøyet kneet til Mjelde i ukene fremover. Foto: Privat

– Jeg har bidratt sterkt så langt og har gjort det jeg kunne gjøre i Champions League, og så håper jeg selvfølgelig at vi går hele veien og vinner så kan jeg være med å løfte trofeet likevel, fortsetter hun.

Mjelde, som har vært en viktig bærebjelke de siste sesongene for de helblå, var ute i fem måneder med en skade for to år siden, men nå venter opptrening etter en alvorlig skade for første gang.

– Da kunne jeg nesten hele tiden trene og være i aktivitet. Nå kan jeg ikke gå. Det er rart og jeg vet ikke helt hva jeg skal føle og hvordan det skal kjennes ut, sier Mjelde, før hun fortsetter:

– Nå sitter jeg ofte i en maskin som strekker og bøyer kneet, sier hun og ler.

– Samtidig har jeg veldig mange gode folk rundt meg som gir en trygghet for at dette skal gå bra. Men det kommer helt sikkert til å bli tøffere perioder, legger hun til.