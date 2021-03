Josef nektet å sjekke inn på karantenehotell – vil gå rettens vei

Da Josef fikk beskjed om å dra til karantenehotellet, nektet han. Etter at han skrev om det på Facebook har han fått massiv respons.

– Jeg oppfordrer på ingen måte at folk gjør det samme som meg, for det kan få konsekvenser for den enkelte, sier Josef som nektet å dra på karantenehotell. Han stiller kun med fornavn i denne saken, TV 2 er kjent med hans identitet.

Josef har hytte i Sverige og dobbelt statsborgerskap, og har derfor hatt muligheten til å reise over grensen i tiden landegrensen har vært stengt.

På onsdag kjørte Josef hjem igjen til Norge, etter å ha vært på eiendommen sin i Sverige. På grensen ble han møtt av grensepolitiet som informerte han om at han måtte på karantenehotell i Sarpsborg.

Det ville han ikke.

Josef sa da til politiet at han ikke kom til å møte opp på karantehotellet, men at han kom til å fullføre karanteneplikten sin hjemme i trygge omgivelser.

– Det er større sjanse for at jeg blir smittet på hotellet enn i mitt eget hjem, eller at jeg potensielt kan smitte andre, sier Josef til TV 2.

Tryggere i eget hjem

Han publiserte senere et innlegg på Facebook, som har fått enorm respons med flere hundre reaksjoner. Han får bred støtte i valget han har tatt, og mange er frustrerte over situasjonen rundt de nye karantenebestemmelsene.

Josef understreker at han selvfølgelig er tilhenger av å sitte i karantene etter å ha vært i utlandet, men at de nye karantenebestemmelsene rammer folk svært ulikt.

– Jeg mener at forholdsmessigheten i dette tiltaket for enkelte grupper er helt feil. For dem som bor alene er det mye tryggere i eget hjem enn å sitte på hotell med en flokk andre mennesker, sier han.

Vurderer rettssak

Det skulle ikke gå ubemerket hen at han ikke ville dra på karantenehotell.

– Jeg ringte hotellet dagen etter at jeg hadde kommet hjem, og informerte de om at de ikke trengte å holde av et rom til meg. Kort tid senere ringte politiet og spurte om de kunne holde et kort avhør, sier han.

Josef sa nei til det, da han ønsket å ha en advokat tilstede. Politiet har ifølge Josef ikke ringt opp igjen, og er usikker på hvor saken står hos politiet.

– Nå som jeg tatt det valget jeg har tatt, går jeg gjerne en runde i retten for å se om jeg har gjort noe ulovlig. Det er fordi jeg mener opplegget er helt feil og virker mot sin hensikt for veldig mange mennesker, sier han.

– Kommer du til å betale en eventuell bot?

– Nei, den vil jeg ikke akseptere. Jeg mener det er et alt for stor inngrep i bevegelsesfriheten, så da får vi heller se hva som kommer til å skje.

Kan føre til bot eller fengsel

Ifølge et rundskriv som Justisdepartementet har sendt til politiet, skal ikke tvang benyttes mot reisende som nekter å dra på hotell. Men samtidig heter det at brudd på smittevernreglene kan straffes med bøter eller fengsel opp til seks måneder.

Ordningen med karantenehotell er omstridt, og flere har stilt spørsmål ved om den i det hele er lovlig. I et debattinnlegg i VG stiller professor ved Universitetet i Oslo, Geir Woxholth, spørsmål ved om ordningen kan være i strid med menneskerettighetene.

– Forskriftens regler om plikt til opphold i «arrest» på grensen bør snarest revideres og tilpasses behovene til grupper av borgere som reglene rammer særlig hardt, som norske hytteeiere i Sverige, skriver han.

Jusprofessor Hans Petter Graver mener på sin side at dagens karantenehotellordning er lovlig.

– Det er fortsatt slik at man ikke kan holdes der mot sin vilje. Men forlater man hotellet, er det en straffbar handling. Da må man regne med at politiet starter etterforskning som kan lede til en strafferettslig konsekvens, sier han til Dagbladet.

– Fengsel og bøter er aktuelt

Justisminister Monica Mæland (H) har liten sympati med de som vurderer å bryte kravet om karantenehotell.

LITEN SYMPATI: Justisminister Monica Mæland (H) har liten sympati med de som nekter karantenehotell. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det synes jeg er veldig spesielt. Det er en enorm tiltaksbyrde på alle, og det å da oppleve at noen mener at de kan unnta seg de byrdene og de reglene som gjelder, det synes jeg er veldig spesielt å høre, sier Mæland.

Justisministeren sier at det er aktuelt med saftige bøter til de som gjør som Josef. Det kan også blir aktuelt med fengsel.

– En må jo huske at dette handler om å holde kontroll på importsmitte. Det å sørge for at alle befinner seg på et sted hvor vi får tatt en test både når de kommer og etter sju dager.

– Det begrenser importsmitten, og folk bor altså forskjellig, folk tolker reglene forskjellig, og noen lyver også både om hvem de er og hvor de skal. Så dette handler om å begrense importsmitten i en situasjon der vi ikke anbefaler noen å foreta unødvendige reiser, og hvor tiltaksbyrden på alle innbyggerne i landet vårt er enormt stor, sier Mæland.

– Tiltaksbyrden er enorm på alle

At folk har hus de kan reise til i Norge for å være i karantene, mener Mæland ikke er nok til at de bør slippe unna karantenehotell.

– Jeg skjønner at noen mener at de burde hatt en helt spesiell behandling, men vi anbefaler nå ingen å foreta unødvendige reiser i en situasjon der tiltaksbyrden er enorm på alle, spesielt på sårbare grupper. Da må vi i alle fall ha kontroll på situasjonen med de som likevel velger å reise.

– Så er det jo sånn at det høres ut som en dom når man får lov til å tilbringe tiden på hotell. Man skal altså være på hotell, man skal ikke være sammen med andre enn sin egen husstand, og man skal foreta testing slik at vi andre vet at man ikke tar med seg smitte inn i landet, avslutter hun.