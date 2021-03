Solbakken om Ødegaard: – Jeg er optimistisk

Se Norge-Tyrkia lørdag fra klokken 17.00 på TV 2 og Sumo!

Lørdag kveld spiller Norge det som mange omtaler som en skjebnekamp i VM-kvalifiseringen. Tyrkia, som slo Nederland 4-2 onsdag, er motstander for Ståle Solbakkens lag i gruppe G.

Med seier lørdag, vil Norge ligge foran de to største grupperivalene. Dagen før den viktige kampen, møter landslagssjefen TV 2 til intervju.

– Det er bare kamp to av ti, men vinner vi i morgen, så tror jeg vi skal henge med veldig lenge, sier landslagssjefen i den spanske solsteiken.

Etter 3-0-seieren mot Gibraltar, forventer Solbakken tøffere motstand når Tyrkia står på motsatt banehalvdel.

– Hver sin kamp, hver sine muligheter. Det blir en annen type fotballkamp. Vi må være klare for de utfordringene og problemene Tyrkia vil prøve å gi oss. De ga Holland problemer i mange faser av spillet, så vi skal være på «alerten».

Ødegaard og Berge på trening

Et av de mange spørsmålene før oppgjøret mot Tyrkia er om landslagskaptein Martin Ødegaard (22) kan starte kampen. Norges nummer ti tråkket over i kampen mot Gibraltar onsdag og måtte byttes ut til pause.

Drammenseren var tilbake på trening torsdag og deltok på mesteparten av øvelsene fredag.

– Nesten alle gjennomførte, så får vi se hva leger og fysioterapeuter forteller meg i kveld og i morgen tidlig, sier Solbakken etter spørsmål om alle er tilgjengelig for kamp lørdag.

– Tror du Ødegaard spiller i morgen?

– Det blir gjettekonkurranse, men jeg er alltid optimistisk, svarer Solbakken.

Sander Berge var tilbake på treningsfeltet for Norge etter at den høyreiste midtbanespilleren har vært ute i flere måneder med skade. Sheffield United-spilleren kommer imidlertid ikke til å bidra for Norge i kamp denne landslagsperioden.

– Han er materialforvalter i morgen, sier Solbakken spøkefullt med et glis.

– Alt kan skje

Solbakken er klar på hva som må til for å stoppe Nederlands overmenn lørdag. Burak Yilmaz scoret hat trick da Nederland ble slått onsdag og er en mann Norge nok må være oppmerksom på.

Samtidig er landslagssjefen klar på at Norge må tørre å angripe.

– Først og fremst må vi være en defensiv enhet og et kompakt lag, at alle bidrar der. Så må vi ha et eget spill med ball som gjør at vi kan trenge gjennom, som gjør at vi kan angripe på forskjellige måter. Det er jo det å velge en strategi som ikke er altfor komplisert, i og med at vi kun har én økt før hver kamp vi kan kjøre litte grann «speed» på, sier han.

Han peker også på at tyrkerne har et solid forsvar i Liverpool-stopper Ozan Kabak og Leicester City-forsvarer Caglar Söyüncü.

– De har et godt stopperpar, et Premier League-stopperpar, men vi har gode spisser. Eller god spiss, alt ettersom hvilken formasjon vi velger vi også, så alt kan skje.

Erling Braut Haaland (20), Alexander Sørloth (25) og nevnte Ødegaard blir ofte trukket frem som Norges mest avgjørende våpen. Landslagssjefen peker på at den defensive jobben til laget hans også blir avgjørende i kvalifiseringen til VM.

– Begge deler må sitte. De spillerne der fremme trenger «service» av de andre de også. Det er et lagspill det her, det nytter ikke med to eller tre. Den defensive tryggheten må være der, så må vi ha et eget spill med ballen. Der kan det være mange forskjellige virkemidler, forklarer Solbakken.

