Nakstad: – Toppen av denne smittebølgen kan være nådd i påsken

Starten av 2021 ble ikke helt som vi så for oss. Smitterekorder, vaksineforsinkelser og stadig nye tiltak å forholde seg til.

Hovedstaden har snart vært nedstengt i fem måneder, og etter den siste pressekonferansen tirsdag måtte også resten av landet forholde seg til svært strenge restriksjoner.

I FHIs nyeste modelleringsrapport anslo de at toppen av denne smittebølgen kunne komme så sent som i mai, i verste fall begynnelsen juni.

Nå forteller assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at han tør å være mer optimistisk.

– Toppen av denne smittebølgen kan være nådd i påsken, mener han.

Tegn til utflating

Etter en rekke smitterekorder den siste tiden, mener Nakstad at vi nå ser tegn til at smitten flater ut.

– Vi ser allerede tegn til en utflating og det er ingen grunn til at dette ikke vil fortsette dersom de iverksatte tiltakene vedvarer og etterlevelsen er god, sier han.

Selv om toppen kan være nådd til påske, advarer Nakstad mot å lette for raskt på tiltakene.

– Det er en stor risiko for at smitten vil stige igjen dersom tiltakene fjernes før smittenivået er tilstrekkelig lavt. Det er også ganske sannsynlig at vi får nye smitteutbrudd i fylker som i dag har lite smitte. Da tar det erfaringsmessig noen uker før smitten tas ned, sier Nakstad.

SOMMER: Kanskje kan vi nyter sol, sommer og bading i sommer uten de mest inngripende tiltakene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Færre inngripende tiltak

Om tiltakene har effekt, mener Nakstad at vi kan se frem mot å leve mer normalt i sommer.

– Dersom vi går inn i mai måned med lave smittetall og kommunene fortsetter å reagere raskt på lokale smitteutbrudd, vil vi kunne leve mer normalt ved inngangen til sommerferien. Vaksinasjonsdekningen vil også hjelpe oss med dette, sier han.

Samtidig mener han at det trolig er smittenivået blant de uvaksinerte unge voksne som vil påvirke gjenåpningstempoet mest.

– Det er fordi betydelig flere personer i 20- til 40-årene ser ut til å bli syke av de muterte virusvariantene. Stor smittespredning i disse aldersgruppene påvirkes i liten grad av at de eldre er ferdig vaksinert, sier Nakstad.

Hvis vi klarer å få smittenivået ned på et lavt nok nivå, ser han likevel for seg en sommer med færre tiltak.

– Hvis smittenivået er lavt kan man nok likevel holde pandemien under kontroll med færre inngripende tiltak, slik vi klarte i fjor sommer da ingen i Norge var vaksinert, sier Nakstad.

Lysere årstid

Selv tiden vi står i nå er vanskelig, minner den assisterende helsedirektøren om at det er flere lyspunkter i tiden som kommer.

– Vi vil få flere vaksiner de neste månedene og den lyse årstiden gjør det lettere å være utendørs uten smitterisiko, sier han.

Nakstad peker også på at folk flest fortsatt er veldig flinke til å bruke munnbind. I tillegg planlegger helsemyndighetene å bruke flere hurtigtester til å holde smitten ute fra skoler.

– Alt dette bidrar til at R-tallet lettere kan holdes under én inn mot sommeren, sier han.