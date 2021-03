Gråtkvalt Sophie Elise fikk bildekk skåret opp med kniv: – Føler meg ikke trygg

Sophie Elise uttrykker frustrasjon over situasjonen på sin Instagram, fredag.

– Er helt sjokkert over hvor jævlige folk kan være, skriver hun på story og forteller at hun har brukt mye tid på å kjøpe drømmebilen som nå skal være utsatt for hærverk.

– Nå nettopp, da jeg parkerte utenfor mitt eget hjem, har noe gjort hærverk på den og kjørt en stor kniv rett inn i dekket, og samtidig som jeg skriver dette taues bilen bort.

26-åringen skriver videre at hun ikke føler seg trygg i sitt eget hjem etter hendelsen, som nå er politianmeldt.

FRUSTRERT: Sophie Elise delte hva som hadde skjedd på Instagram og var tydelig preget av situasjonen. Foto: Skjermdump Instagram/ @Sophieelise

– Dette gjorde meg både trist og lei. Vet helt ærlig ikke hva jeg skal si - dette er noen som vet hvor jeg bor, som eventuelt har fulgt etter meg. Grusomt å tenke på.

Gråtkvalt og redd

Videre i storyen kan vi se en tydelig preget Isachsen som frykter for sin egen sikkerhet.

– Det verste er ikke bilen, det er at jeg ikke føler meg trygg hjemme. Det er dette som er så fuckings skadelig i den kulturen vi lever i og hvordan vi behandler offentlige personer, forteller hun gråtkvalt.

Selv om hendelsen er politianmeldt, tviler influenseren på at politiet vil finne ut hvem som står bak ettersom hun bor på «et lite sted» og ber følgerne om hjelp.

– Om DU har sett noe som leder til at jeg finner gjerningspersonen(e), gi meg gjerne tips.

Sover på hotell

Isachsen forteller at hun er bekymret for hvordan naboene tar dette.

– Jeg bor i et borettslag med barnefamilier og eldre. Dette er mitt hjem og dette er så ufortjent, sier hun og forteller at dette ikke er første gang hun opplever noe som gjør henne redd.

– Jeg har hatt flere ubehagelige hendelser hjemme og har ikke telling på hvor mange ganger jeg har måtte si til naboer «kan jeg ringe deg midt på natten om det er noe» fordi XYZ har skjedd, men ingen har gjort hærverk før, forteller hun.

26-åringen har nå tatt inn på hotell for natten, i frykt for sikkerheten.

– I natt sover jeg på hotell, fordi jeg føler meg kvalt her akkurat nå.

Videre takker hun følgerne for fine meldinger.

Da God kveld Norge tar kontakt med influenseren er hun midt oppe i telefoner med politiet og ønsker ikke å si noe mer utover det hun har delt i sosiale medier.