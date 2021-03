Går heller i fengsel enn på karantenehotell

Nordmenn på Gran Canaria organiserer seg nå til motstand mot de nye karantenereglene.

Noen har vært i kontakt med advokat og flere TV 2 har snakket med sier de kommer til å nekte å følge pålegg om å tilbringe utenlandskarantenen på hotell.

– At vi skal stues sammen med masse mennesker som kommer fra hele verden, som vi vet kanskje er smittet. Det kommer ikke på tale, sier Petter Bostrøm Hansen (75) til TV 2.

- Reiser hjem til et fengsel

De neste dagene kommer mange norske pensjonister som har overvintret i Spania til å reise hjem.

Ikke fordi de absolutt vil, men fordi de har reiseforsikringer som går ut, legetimer eller andre viktige avtaler.

Steinar Eriksen (74) må reise på lørdag på grunn av av NAVs regelverk for opphold i utlandet. Det har han gruet seg til i lengre tid.

GRUER SEG: Steinar Eriksen har vært på Gran Canaria siden oktober på grunn av reumatisme, Han synes de nye karantenekravene er for firkantede. Foto: Aage Aune / TV 2

– Bent Høie har sagt at det ville vært fint om alle holdt seg unna hoteller i påsken. Så tvangssender han alle oss pensjonister på hotell i påsken. Jeg synes ikke det henger sammen. Jeg føler vi reiser hjem til et fengsel, sier han til TV 2.

Eriksen har vært på Gran Canaria i vintermånedene på grunn av reumatisme.

Når han lander på Gardermoen lørdag kveld, må han i henhold til reglene tilbringe tre dager på hotell, og deretter testes.

Først når svaret kommer, kan han og kona Sigridur reise hjem.

– Vi vet egentlig ikke når vi kommer oss hjem, sier han oppgitt.

– Går heller i glattcelle

Den obligatoriske hotellkarantenen, som fra mandag utvides fra tre til sju dager, er det store samtaleemnet blant de rundt 2000 nordmennene som nå er på Gran Canaria.

På Facebook og rundt kafébord i den idylliske fiskerlandsbyen Arguineguin utveksles meninger og planer.

Flere har flagget at de ikke akter å akseptere myndighetenes pålegg, at de vil reise hjem til seg selv for å være i karantene, og at de heller tar den straffen som kommer.

Ifølge et rundskriv som Justisdepartementet har sendt til Politiet, skal ikke tvang benyttes mot reisende som nekter å dra på hotell. Men samtidig heter det at brudd på smittevernreglene kan straffes med bøter eller fengsel opp til seks måneder.

De konsekvensene er Petter Bostrøm Hansen klar til å ta. Han vil heller i fengsel enn på karantenehotell.

– Vi har en helt klar policy på det. Vi er ikke i tvil. Jeg tror ikke de kaster meg i fengsel, men hvis de velger det, så tar jeg heller glattcelle. Der er det kanskje litt bedre mat. Men kona mi skal ikke på det hotellet. Så enkelt er det, sier han til TV 2.