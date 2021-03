Forlenger smitteverntiltak i Oslo

Byrådet har fredag besluttet å forlenge tiltakene som gjelder i Oslo til og med 15. april.

Tiltakene vil vurderes på nytt over påske.

For å stoppe spredning av det muterte viruset, forsterker også byrådet flere tiltak: nå anbefales to meters avstand i flere situasjoner der det før var nok med en meters avstand. I tillegg skjerpes reglene for stormarked.

– Det muterte viruset har endret spillereglene for denne pandemien. Å holde avstand er vårt viktigste våpen i kampen mot smittespredning. Derfor har vi i dag oppdatert vår forskrift med denne klare anbefalingen: hold to meters avstand til andre. Det påvirker også de som driver butikker og annen næring, som må kunne sikre at besøkende kan holde to meters avstand mellom seg, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Johansen legger ikke skjul på at han er bekymret før den forestående påskeferien.

– Dessverre har vi ofte sett at smitten har økt etter ferier. Det må vi for all del unngå nå. Smitten ligger allerede på et svært høyt nivå, og vi må i fellesskap presse den ned. Jeg håper alle oslofolk fortsetter å være flinke gjennom påsken, og at vi snart kan se at smitten flater ut og synker, sier Johansen.