Ap-politiker tiltalt for grovt bedrageri

Tiltalen gjelder innvilgelse av 61 reiseregninger til en samlet verdi på over 115.000 kroner. Reiseregningene ble inngitt fra september i 2016 - oktober i 2018.

Ifølge påtalemyndigheten visste Liadal at reiseregningene inneholdt feil opplysninger. De skriver også at Liadal innleverte regningene for å få utbetalinger fra Stortinget som hun visste at hun ikke hadde krav på.

Liadal har ikke erkjent straffskyld for grovt forsettlig bedrageri, men har imidlertid tidligere erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri.

Stortingsrepresentanten har hele veien gitt uttrykk for at hun ikke har gjort det med vilje, men at det handler om feil og misforståelser.

Forsettlig bedrageri har en strafferamme på seks år.

Tiltalen er tatt ut av Oslo statsadvokatembeter.