– Vi kan levere 300 millioner vaksinedoser innen juni

EU kan levere mellom 300 til 350 millioner vaksinedoser innen slutten av juni. Det betyr at hele Europa kan være vaksinert i midten av juli, mener EU-kommissær Thierry Breton.

EU-kommisjonen har tidligere fått kritikk for å ikke levere like mange vaksinedoser som forventet. Nå trappes vaksine produksjonen i Europa kraftig opp.

Den europeiske unionen har inngått en avtale med 52 fabrikker om å produsere og levere flere vaksiner til deres medlemsland.

Innen slutten av 2021 skal Europa være verdensledende i vaksineproduksjon, og allerede om noen uker vil antallet vaksinedoser øke betraktelig, skriver Reuters.

– I dag har vi kapasitet til å levere 300 til 350 millioner doser innen slutten av juni, sier EU-kommissær Thierry Breton.

VAKSINELEVERANSER: Kommissær Thierry Breton leder arbeidsgruppen som skal sørge for vaksineleveranser til EU. Foto: Virginia Mayo

– Immunitet i hele Europa

Ut av de 300 millioner dosene, vil rundt 55 millioner komme fra den amerikanske produsenten Johnson & Johnson, sier Breton til Reuters.

Fredag besøkte EU-kommissæren fabrikken Reig Jofre i Barcelona der de nylig startet produksjon av Johnson & Johnson-vaksinen.

– De ansatte er veldig profesjonelle og jobber 24 timer i døgnet for å støtte vaksinestrategien, skrev Breton på Twitter etter besøket.

Denne vaksinen krever kun en dose, noe som gjør vaksineringen lettere og mer effektiv.

Breton har stor tro på vaksineringen i Europa vil trappes kraftig opp frem mot sommeren.

– Innen 14. juli har vi muligheten til å oppnå immunitet på hele kontinentet, har Breton tidligere sagt til den franske TV-kanalen TF1.

14. juli er den franske nasjonaldagen.

Vaksineringen tar seg opp

Norge får sine vaksiner gjennom EU. Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI har stor tro på at vaksineleveransen til Norge vil øke betraktelig i tiden frem mot sommeren.

– Slik prognosene er fremover vil vi få en veldig mye større tilgang på vaksiner i løpet av april, enda mer i mai og så enda mer i juni, sier Bukholm.

ØKER: Bukholm sier at vaksineleveransene til Norge skal øke betraktelig de neste månedene, dersom alt går etter planen. Foto: Terje Pedersen

Norge har valgt å pause bruken av AstraZeneca-vaksinen for å undersøke mulige alvorlige bivirkninger. Bukholm tror likevel ikke at dette vil ha stor påvirkning for den videre vaksineringen.

– I juni eller juli vil vi få tilgang til såpass mange vaksiner at behovet for å vaksinere alle over 18 år er mettet, sier Bukholm.

To vaksinefabrikker klare

Fredag har EUs legemiddeltilsyn gitt klarsignal til to nye vaksinefabrikker i Nederland og Tyskland.

I Nederland har Haix fabrikken fått godkjenning til å produsere AstraZeneca-vaksinen, mens en fabrikk i Marburg i Tyskland skal produsere vaksinen fra Pfizer/BioNTech.

TYSK FABRIKK: BioNTech har startet vaksineproduksjon i Marburg i Tyskland. Foto: Michael Probst / AP

Halix-fabrikken som ligger i Leiden har stått i sentrum for de siste vaksinesamtalene mellom EU og Storbritannia, som begge har gjort krav på vaksinene fra fabrikken, skriver Bloomberg.

EU kan motta de første dosene fra den nederlandske fabrikken allerede i slutten av denne måneden. De første dosene med Pfizer/BioNTech kan bli distribuert i starten av april.

Disse to nye fabrikkene blir sentrale for å øke vaksineproduksjonen i Europa. Mot slutten av året kan Europa ha kapasitet til å produsere mellom to og tre billioner doser, skriver Reuters.

– Trenger ikke sputnik

EU-kommisjonen har blitt kritisert for at vaksineringen går for tregt, mens vaksinetempoet øker i en rekke andre land.

Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) startet en løpende evaluering av Sputnik-vaksinen 4. mars, men EU-kommissæren mener på sin side at det ikke er nødvendig å ta i bruk den russiske vaksinen.

SPUTNIK V: Russland har utviklet sin egen koronavaksine. Foto: Gent Shkullaku

– Vi trenger absolutt ikke Sputnik V, sier Brenton.

Det har fått den russiske vaksineprodusenten til å se rødt.

– Europeere vil ha et utvalg av trygge og effektive vaksiner, noe dere hittil ikke har klart å gi. Dersom dette er den offisielle posisjonen til EU er det ikke er nødvendig å gå videre med EMA-godkjenning gitt dine politiske fordommer. Vi kommer til å fortsette å redde liv i andre land, skrev Sputnik på Twitter.