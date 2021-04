Stordalens far var pinsevenn og Lindmos far prest – slik er deres forhold til påsken

For mange handler påsken om hyttekos, påskeegg og ski, men det er tross alt en religiøs høytid – noe gjestene i God morgen Norge fikk god kunnskap om som barn.

STORDALEN SENIOR: Petter sin far, Knut Anker Stordalen, var pinsevenn.

Petter Stordalen sin far var nemlig pinsevenn.

– Far tok ikke påskehøytiden så på alvor som sine fire søstre. To av dem hadde ofret sitt liv til Betanien menighet, Gud og Jesus. Far var liberal, men vokste opp i streng pinsebevegelse, forteller hotelleieren.

Selv om religion preget påsken, er det andre minner Stordalen sitter igjen med:

– Slik jeg husker den, var det en Toyota Crown, en henger, fire unger uten sikkerhetsbelte og mutter som røyka i bilen så vi spydde lenge før vi kom til Kongsberg. Etter hvert kom vi på hytta hvor det var 20-30 mennesker, skirenn, alkohol, fest og moro. Mens de to tantene prøvde desperat å få inn et påskebudskap, men det gikk ikke helt inn på meg.

Prestedatter

Men hos familien Lindmo på Toten, var det knapt påskekos. Anne Lindmo er prestedatter og der var det «hardt arbeid » i påsken.

FAMILIEN SANDVIK: Storebror Eystein, lillesøster Anne på fanget til mor Inger og far Bjørn.

– Jeg visste jo ikke hva kjøret med Kvikk Lunsj- og appelsinpåske var. Min påske bestod i å leve seg inn i det sinnsyke, dramatiske kjøret som foregår gjennom de dagene hvor Jesus rir inn i byen, myndighetene blir dritnervøse fordi han er en revolusjonær rebell som henger med guttene sine, så kommer myndighetene etter han og torturerer han. Og så blir han forrådt av sine nærmeste. Jeg var som en fiolinstreng gjennom hele påsken på grunn av denne ville historien!

Den gang trengte ikke Lindmo påskekrim. Betraktninger fra det nye testamentet og et godt dryss av spådommer fra det gamle holdt i massevis.

Påsken til familien Lindmo ble alltid tilbrakt med mange. De bodde på en 600 kvadratmeter stor prestegård, med 16 oppredde senger til enhver tid.

– Jeg begynte tidlig som stuepike og var en rakker på å skifte på senger! Jeg var nede på 1,5 minutt på dyneskifte, forteller Lindmo lattermild.

For sengetøyet måtte skiftes på når påsken kom. Ifølge Lindmo var prestegården en tidlig oppstart av «boutique hotell» på Toten, hvor morens venninner kom på besøk.

– Alle mammas venner fra Oslo, med tynn «l» og moon boots, kom – de syntes det var festlig å være på landet. Vår påskefølelse var at huset ble fylt opp med mennesker, mimrer NRKs talkshowdronning.

I år er det fjellet som kaller på Lindmo.

PÅSKE PÅ FJELLET: Anne og ektemannen Hasse på fjelltur.

– Jeg har laget mat i tre dager og pakket det poser. Nå skal det stappes i en bil og kjøres langt opp i Jotunheimen, så langt på fjellet man kommer, der venter en bu på 16 kvadratmeter! Det er den ultimate luksus!

Tungt år på jobben – fant kjærligheten

Koronakristen har gått hardt utover flere bransjer, blant annet hotellnæringen. Ifølge E24 taper Stordalen sin hotellkjede 250 millioner i måneden på koronakrisen.

Allikevel er det ikke det å tape penger som har vært tyngst, ifølge hotellkongen selv:

– Det mest brutale er alle menneskene vi har måtte permitterte. Det at vi kan få dem tilbake i jobb nå, er fantastisk. Det handler om kjærlighet. Det som virkelig betyr noe i livet mitt, og det er lett å tenke når man er rik at det er pengene. Men det som ga mitt liv mening og innhold, var den enorme gleden å møte kollegene mine og være ute i hotellene. Jeg gleder meg enormt til å komme tilbake til hverdagen. Jeg elsker hverdag!

FANT KJÆRLIGHETEN: Petter Stordalen og kjæresten Märta Elander Wistén.

– I tillegg da jeg fikk lov til å bli forelska, så har det vært viktig i forhold til å komme gjennom en periode som er utfordrende, forteller Stordalen.

Det var juli i fjor Stordalen bekreftet at han hadde funnet kjærligheten med svenske Märta Elander Wistén.