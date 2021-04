Tuva (24) sa opp jobb og leilighet og kjøpte hus på fire hjul

Flere unge mennesker i Norge velger å bo i bilen, og slike utradisjonelle boligvalg gjør at man kan sove og bo der det passer.

Ingen husleie, romsligere økonomi og en stor frihet. En bopel på fire hjul åpner opp en ny verden for mange.

«I transit»

Det er også mange fordeler med å ha et kombinert hjem og fremkomstmiddel, og det har 24 år gamle Tuva Bjørnstad forstått.

24-åringen fra Gan på Romerike har kjøpt seg en åtte år gammel Ford Transit og bilen klargjøres nå til å kjøre rundt i Norge i ett år.

KLARGJØRING: Tuva har begynt å innrede bilen som blir hennes bopel det neste året. Foto: Sveinung Kyte/TV 2

– Folk er veldig positive til at jeg har kjøpt meg en bil og det er bra at jeg får litt moralsk støtte. Det er ikke bare-bare, for det er mye usikkerhet og frykt i meg også, sier Tuva, som snart legger ut på tur.

Inspirere andre

Bjørnstad forteller til TV 2 at hun fikk ideen om å bo i bilen fra sosiale medier, for det var der hun så at dette var en mulig livsstil. Selv har hun en egen Youtube-kanal der hun kommer til å legge ut klipp fra turen sin.

– Jeg gleder meg til å leve på den måten som gjør at jeg har det bra, samtidig som jeg kan være med å inspirere folk til å gjøre de tingene de har lyst til å oppleve gjennom livet, forteller hun til TV 2.

HANDYGIRL: Tuva fikser det meste selv og har mange planer om hvordan hun skal bo i bilen. Foto: Sveinung Kyte/TV 2

Sa opp jobb og leilighet

Under pandemien har Tuva følt seg fastlåst og har nå valgt å si opp jobben som gartner i Oslo. Hun har også sagt opp leiligheten på Grünerløkka, og bor midlertidig hjemme hos foreldrene sine i Gan på Romerike.

TRIM: Tuva har satt seg som mål og starte sin ett år lange norgesreise i slutten av mai Foto: Sveinung Kyte/TV 2

I mai måned setter hun seg i bilen og reiser fra barndomshjemmet, og har Nord-Norge og Nordkapp som et bestemt reisemål.

– Det føles veldig riktig å reise på tur. Jeg har gått gjennom tanken på om det er riktig å si opp både leilighet og en fantastisk jobb, men har kommet til en konklusjon på at det er dette jeg vil, forteller hun.

Vakker natur

Det å reise midt i en pandemi ser ikke Tuva på som et problem. Hun håper at ting blir bedre her i Norge når bilen er ferdig i mai. Hun er svært opptatt av å følge smittevernsreglene, men ser også mer muligheter og frihet når hun reiser på den måten hun skal.

– Det blir flere muligheter å finne på ting, for vi har mye vakker natur i Norge, og der har vi et fortrinn og et privilegium at vi kan dra ut i naturen, sier Tuva.

Problemer på veien

24-åringen er forberedt på at livet på veien kan by på problemer underveis, men ser på det også som en god erfaring, dersom det skulle dukke opp hindringer, som for eksempel motorstopp.

UT PÅ TUR ALDRI SUR: Tuva gleder seg til å kjøre avsted i sin nye bobil. Foto: Sveinung Kyte/TV 2

Det å måtte finne løsninger og takle utfordringene som skulle dukke opp underveis, ser Tuva som en god livserfaring.

– Jeg tror livet på veien vil også gi meg mye glede og ro. Bare det å være flink til å legge fra seg telefonen og unngå det konstante presset med å være tilgjengelig til enhver tid, vil være bra for meg, sier Tuva.

Det var Indre Akerhus Blad som først omtalte saken.