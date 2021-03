Skoda har en spesiell plass i hjertet hos mange nordmenn. Det folkelige merket treffer godt på lave priser, god plass og smarte løsninger.

Men med unntak av vesle Citigo-E, har de ikke hatt noen elektriske biler å by på. Det er veldig raskt i ferd med å endre seg. Og når de først kommer med en ny elbil, er det av typen som vil appellere til mange kjøpere. SUVen Enyaq fåes med både bakhjulsdrift og firehjulsdrift – og med tre ulike batteristørrelser.

Prisen på innstegsmodellen, iV50, er 348.000 kroner. Da får du et batteri på 52 kWt (netto), rekkevidde på opptil 348 kilometer (WLTP) og 148 hk.

Vi har fått et raskt møte med modellen som har den største batteripakken: iV80. Her er netto batterikapasitet 77 kWt – og rekkevidden opptil 528 kilometer. Startprisen på iV80 er 455.680 kroner.

Enyaq til Norge like etter verdenspremieren

Plass og praktisk løsninger til folkelig pris, er fortsatt de viktigste salgsargumentene til Skoda.

Tidlig ute

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er en av de første som får teste bilen. Han var forresten på plass da konseptbilen som Enyaq bygger på ble avduket på bilmessen i Genève i 2019. Den het Vision iV.

– Jeg håpet produksjonsmodellen skulle bli akkurat lik – og det er ikke langt unna. Tenk deg bilen på bildene her med lakk helt ned, sorte lister rundt grill og vinduer, mørke vinduer – og litt større felger. Det blir tøft!

– Den største forskjellen i forhold til konseptbilen er at Vision iV hadde fallende taklinje, som en coupe. I første omgang blir Enyaq bare tilgjengelig som vanlig SUV. Men etterhvert kommer også den mer coupeaktige utgaven. Trolig allerede til høsten, forteller Broom-Vegard.

Skoda Enyaq Enyaq iV 50: 55 kWt batteripakke, rekkevidde inntil 340 km.

Enyaq iV 60: 62 kWt batteripakke, rekkevidde inntil 390 km.

Enyaq iV 80: 82 kWt batteripakke, rekkevidde inntil 510 km.

Enyaq iV 80X: 82 kWt batteripakke, rekkevidde inntil 460 km. Eneste utgave som i starten kommer med 4x4.

Nesten limousine-aktig

– Men i første omgang får vi vel ta for oss bilen du har på test nå. Hvordan er den å kjøre?

– Dette er som forventet. Skoda har solide kjøreegenskaper – og det videreføres på deres første "ordentlige" elbil. Plattformen er den samme som brukes i VW ID.4. Komforten er god og kjøreegenskapene trygge og solide. Støynivået er forresten ganske lavt, og sportssetene i testbilen gode å sitte i.

I kjent stil er også Skoda gode på plassutnyttelse. Det har resultert i klassens største bagasjerom, på hele 585 liter. Det er også et lite ekstrarom for ladekabler.

– Det eneste som skuffer litt her, er at du ikke får noe bagasjerom foran. Men i baksetet! Der er det jo nesten limousine-aktig beinplass. Heldige er de ungene som får sitte her.

I baksetet er det veldig romslig.

– Bakhjulsdrift ikke et problem

Motoren i iV80 er på 204 hk – og foreløpig får du Enyaq kun med bakhjulsdrift. Etterhvert kommer den imidlertid med 4x4. Den modellen heter iV80X – og vil koste fra 484.680 kroner.

– For oss som liker bakhjulsdrift, er imidlertid iV80 en god opplevelse. Vårt korte møte tilsier ikke at det er noe problem at det mangler firehjulsdrift. Frasparket er for øvrig ikke brutalt, men bunndraget er der absolutt. Hadde det ikke vært for ESP, kunne du slengt litt med rumpa, også, hehe.

Toppmodelen med 4x4 har for øvrig solide 265 hk – så her blir det betydelig mer krefter å rutte med, etterhvert.

Raskere og lengre rekkevidde enn Tesla

Flere tusen reservasjoner

Skoda Norge vil ikke bekrefte antall kunder som har bestilt bilen – men det skal ha vært flere tusen navn på reservasjonslistene.

Broom har fått bekreftet at produksjonen blir høy – og at mange biler skal finne veien til Norge.

– Det blir nok viktig. For jeg har en sterk følelse av at dette kommer til å bli en av de mest populære bilene på markedet i 2021, sier Broom-Vegard.

Og til dere som lurer: Enyaq kan trekke tilhenger. Testbilen klarer 1.950 kilo.

Den 13" store skjermen har fin trafikk. Men er av og til litt treg på å reagere.

– Større skjerm

På innsiden er det dessuten tydelig at Skoda har lagt vekt på å tilby høyere opplevd kvalitet. Nå skal selv det folkelige merket være påkostet.

Faktisk er skjermen til infotainmentsystemet i Enyaq større, enn i VW ID.4.

– I tillegg får du head up display – med virtuell virkelighet. Her er Skoda tidlig ute. Dessuten er skinntrukket dashbord og midtkonsoll med på å heve helhetsinntrykket.

– Så skal det legges til at oppløsningen på skjermen ikke er den aller beste – og at den tidvis er litt treg med å reagere. Men det siste kan kanskje bedres via trådløse oppdateringer, mener Brooms redaksjonssjef.

Han vil komme tilbake med en grundigere test av bilen litt senere. Da vil vi også kunne si mer om forbruk og rekkevidde.

Video: Her er vårt første møte med Enyaq i Norge:

