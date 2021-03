Prinsesse Sofia og prins Carl Philip har fått barn

Det svenske hoffet sier at både prinsesse Sofia og det nyfødte barnet har det bra.

Det melder kongehuset i en pressemelding.

Paret har fått en sønn, som ifølge kongehuset veier 3220 gram og er 49 centimeter lang.

– Vi er så glade og takknemlige over å få velkomme vår tredje sønn til familien. Den her dagen har både vi og hans to storebrødre lengtet etter. Nå ser vi frem mot å få lære å kjenne vårt nye familiemedlem, sier han.

Carl Philip var til stede under fødselen.



Det var i desember i fjor at det svenske kongehuset meldte nyheten om at prinsesse Sofia ventet sitt tredje barn.

Barnet kommer til verden i april neste år, skrev kongehusets nettsider, den gang.

– Vi er glade og forventningsfulle og gleder oss til å ønske vårt tredje barn velkommen, et søsken til prins Alexander og prins Gabriel, sier prins Carl Philip og prinsesse Sofia i en uttalelse.

Carl Philip (41) er det nest eldste barnet til kong Carl Gustaf og dronning Silvia. Det blir kongeparets åttende barnebarn.

Hjulpet til under pandemien

I fjor har både prins Carl Philip og prinsesse Sofia hjulpet til under koronakrisen. Prinsen, som er reserveoffiser i det svenske forvaret, har tjenestegjort på frivillig initiativ.

– Fra kommandosenteret leder og koordinerer han også det svenske forsvarets støtte til samfunnet i anledning covid-19-pandemien, skrev det svenske slottet på Instagram i mai i fjor.

Prinsessen tok et tre-dagers kurs for å kunne jobbe som støttepersonell ved Sophiahemmet Sykehus i Stockholm.

Fikk selv korona

I slutten av november ble paret imidlertid selv koronasmittet.

På sine nettsider skrev det svenske kongehuset at prinseparet kun hadde lettere luftveissymptomer, og at alt var bra etter forholdene. De ble umiddelbart satt i karantene i sitt hjem sammen med sine to barn.