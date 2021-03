Ansatt på karantenehotell gruer seg til påsken: – Det er IKKE trygt å være her

TV 2 har vært i kontakt med en ansatt kvinne på et karantenehotell ved Oslo lufthavn.

Kvinnen ønsker å være anonym, av hensyn til jobben sin.

Hun ønsker å slå alarm om forholdene på hotellet der hun jobber. TV 2 kjenner kvinnens identitet.

– Det er absolutt ikke trygt å være her. Og det er ikke hotellet som gjør noe galt, men det er fullstendig kaos, sier hun.

Dårlig logistikk

Den ansatte forteller om fortvilende scener der det kommer busslast på busslast med gjester, uanmeldt, og gjerne 100 om gangen.

– Kommunikasjonen med Ullensaker kommune funker ikke, når 100 personer plutselig skal sjekke inn og skal ha mat, og vi ikke får beskjed før de kommer, så setter det oss i en veldig vanskelig situasjon, sier hun.

Hun beskriver scener med folk tett i tett mens de venter på innsjekking, uten mulighet til å holde to meter. Hun forteller at folk er sultne etter en lang reise, men at hotellet ikke har mat klart til dem.

– Også er det gjestene da. De er ofte sinte og irriterte, og vi blir ansiktet utad. Det virker ikke som at en del av gjestene har satt seg inn i smittevernregler i det hele tatt, og mange følger ikke det vi sier. Dette er ikke et fengsel, så det er vanskelig for oss å gjøre noe med det, sier hun.

De ansatte på hotellet kan heller ikke holde oversikt over hva gjestene gjør når de ikke er i fellesområdene.

– Familier ber ofte om rom ved siden av hverandre, og vi vet folk går fra rom til rom, noe de ikke skal, uten at vi kan gjøre noe med det, sier hun.

Hun understreker at gjestene er i karantene, og at de derfor må holde smittevernreglene som er satt.

– Folk står tett i tett i fellesarealene, og det kommer en del folk for å levere mat og klær, og der ser vi også at folk ikke alltid overholder reglene, selv om vi ber dem om det, sier hun.

Bekymret for påsken

Trykket på karantenehotellene har allerede vært stort, og det har vært en rekke oppslag i mediene om kaotiske forhold.

– Jeg er absolutt bekymret for hvordan dette vil bli i påsken. Det er ganske mange her allerede, og antallet reisende blir sikkert fordoblet i påsken. Hva i alle dager gjør vi da? spør hun.

På tilsvar til kritikken mot Ullensaker kommune og organiseringen rundt at for mange passasjerer ankommer karantenehotellene samtidig, svarer de:

– Pågangen av gjester kan vi dessverre ikke styre. Hvis det kommer flere fly til Gardermoen samtidig så blir det nødvendigvis mange reisende samtidig, sier Roger Sandum i Ullensaker kommune til TV 2.

TV 2 har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet for å høre hvordan beredskapen for påsken er.

De har den siste uken vært i en rekke møter med involverte aktører, for å sørge for at beredskapen er så god som mulig.

– Vi er kjent med at det kan forventes økt pågang i forbindelse med påsken, og det tilstrebes å ha tilstrekkelig beredskap for det antall som skal benytte karantenehotell ved ankomst tilbake til Norge, sier statssekretær Lars Jacob Hiim (H) til TV 2.

– Det er betydelig usikkerhet knyttet til hvor mange som forventes å reise til utlandet i påsken. Vi vet ikke hvor mange som nå vil avlyse reise som følge av de nye reglene for karantenehotell og myndighetenes generelle anmodning om ikke å reise, sier han.

Det var tirsdag det ble kjent at reglene for innreisekarantene strammes inn. De nye reglene innebærer at alle som ankommer fra utlandet må bo på karantenehotell, og de må tilbringe 10 dager her. Ved negativ korona-test den syvende dagen etter hjemreise, kan man forlate karantenehotellet.

3000 rom

Heller ikke Avinor har på TV 2s henvendelser klart å komme med et estimat på hvor mange passasjerer fra utlandet man kan forvente seg.

Sandum i Ullensaker opplyser at de per nå har 1100-1200 rom tilgjengelig på karantenehotell, og at de ved økt trykk i påsken kan øke til over det dobelte.

– Vi har tilgang til 3000 rom, og er i dialog med flere hoteller for å kunne øke kapasiteten ytterligere. Dessuten har vi kontakt med Oslo kommune for å få på plass en beredskap for at de kan avlaste oss om pågangen skulle bli større en vi til en hver tid har kapasitet til, sier Sandum.

Den bekymrede hotellansatte oppfordrer de som ikke trenger reise til utlandet, til å bli hjemme.

– Jo flere som er her, jo verre frykter jeg at det vil bli. Hold dere hjemme, sier hun.