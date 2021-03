Faten (26) måtte google utsikten på Rampestreken: – Jeg husker ingenting

Faten Mahdi Al-Hussaini klarte å karre seg til toppen av Rampestreken til tross for at hun besvimte flere ganger, men da hun kom ned, var minnet om den spektakulære utsikten borte.

Lørdag kveld måtte tre rekrutter reise hjem etter sesongens første dimmekamp. Én av dem var Faten Mahdi Al-Hussaini (26), som ble slått av NRK-profil Margrethe Røed (44) da de hang om kapp fra hver sin tømmerstokk.

Al-Hussaini tok dog ikke nederlaget så tungt den gang.

– Da jeg gikk ut derfra, så følte jeg meg på toppen av verden. Jeg hadde allerede vunnet, sier Al-Hussaini om exiten, men innrømmer samtidig at hun i dag føler at hun gjerne kunne blitt lenger.

En tøff dag

Dagen før dimmekampen hadde troppen vært gjennom oppdraget «Hurramegrundt», det hittil tøffeste oppdraget i Kompani Lauritzens andre sesong, uten mat og med 40 kilo oppakning.

Her var det flere av dem som fikk kjenne på det å gå i kjelleren. Både Al-Hussaini og influenser Vegard Harm (24) besvimte opp til Rampestreken, mens skuespiller Edward Schultheiss (44) brakk seg av redsel i en dykkekonkurranse.

– Jeg trodde ikke at jeg skulle se den toppen, begynner Al-Hussaini.

– Jeg hadde besvimt rundt fire-fem ganger, og hadde vel egentlig bestemt meg for å gå ned da løytnanten sa at jeg burde avbryte. Men da jeg så ansiktet til Carl Martin (Eggesbø, journ. anm.), og visste hvor flink han hadde vært hele perioden, så kunne jeg ikke skuffe han. Så jeg endte med å gå videre for Carl Martin, og ikke meg selv, forteller Al-Hussaini.

Måtte google

Alt det mentale stresset øvelsen innebar sørget for at Al-Hussaini bare husker små glimt av dagen. Én av de tingene hun glemte helt, var utsikten på Rampestreken.

TUNG TUR: Veien opp mot Rampestreken ble tøff for flere av rekruttene. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Jeg vet at jeg gikk ut på Rampestreken for å se på utsikten, men jeg husket ikke hvordan det så ut. Jeg husket ingenting fra toppen annet enn at jeg reagerte på at Ulrikke gråt og at Kristian Ødegård tilbød meg noe sjokolade jeg ikke ville ha. Jeg måtte google utsikten der oppe da jeg kom hjem, sier Al-Hussaini og humrer.

26-åringen forklarer at hele oppholdet på Setnesmoen gikk veldig i ett, og at hun følte at hun hadde vært der i en evighet da hun skulle hjem.

– Vi hadde bare kommet til dag fem, men jeg trodde vi var 15 dager inn. Vi opplevde så utrolig mye på så kort tid, og eneste grunnen til at jeg klarte å skille dag én fra dag to, var at jeg la meg for første gang i senga der, forklarer hun.

«Hva skjedde der inne?!»

26-åringen er svært takknemlig for å ha fått muligheten til å være med på Kompani Lauritzen. Noen av dem som kjenner henne, har dog reagert på én ting ved Al-Hussainis oppførsel inne på Setnesmoen.

– Jeg har fått spørsmålet «Hva skjedde der inne? Du som bruker å være så frekk, også var du så lydig?!». Og det er jo sant, ha ha, jeg tok imot mye mer voksenkjeft enn jeg ville gjort ellers, men jeg liker disiplin og tok det så seriøst at jeg bare fulgte ordre. Jeg måtte holde tilbake mange ganger, forsikrer Al-Hussaini.

Se Kompani Lauritzen lørdager klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Sumo.