Fant betydelige mengder sprengstoff – fem personer pågrepet

Onsdag denne uken ransakte politiet to boliger i Arendal og Grimstad. Der ble det gjort funn av sprengstoff.

Fredag ble det gjort en ransaking av en ny bolig i Tvedestrand hvor det også ble funnet sprengstoff.

– Etterforskningen etter aksjonene i Arendal og Grimstad førte til en ny pågripelse torsdag ettermiddag. Det igjen førte oss til en adresse i Tvedestrand der bombegruppen jobber med å fjerne sprengstoffet, sier seksjonsleder ved Arendal og Froland politistasjon, Helge Torsvik.

Helge Torsvik i Agder politidistrikt sier til TV 2 at det er funnet rundt 100 kilo dynamitt i Tvedestrand.

Fem pågrepet

Bombegruppen har jobbet med å fjerne sprengstoffet fredag ettermiddag, og når det er gjort skal dette skal destrueres.

– Det er foreløpig ingenting i etterforskningen som tyder på at de siktede i saken skulle bruke sprengstoff til å skade andre eller volde skade på annen måte. Politiet tar selvsagt likevel dette på alvor. Det dreier seg om betydelige mengder med sprengstoff som er på avveie, og feil håndtering av dette kan få alvorlige konsekvenser, sier Torsvik.

Politiet har pågrepet ytterligere én person i forbindelse med etterforskningen.



Det betyr at det nå er fem personer som er pågrepet i saken, der tre av dem er varetektsfengslet.

– Nå jobber politiet videre, blant annet med avhør av de siktede i saken. Om dette fører til flere pågripelser eller undersøkelser på andre adresser, vil etterforskningen vise, sier Torsvik.

Nytt funn: – Ingen sammenheng

Klokken 14.29 fredag skriver Agder politidistrikt at de har fått bistand av bombegruppen i Oslo, i forbindelse med et nytt funn av et «sprenglegeme» i en bolig i Birkenes i Agder.

– Det er ingenting som tyder på at dette funnet har noen sammenheng med de andre funnene vi har gjort denne uken, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane.

Han vil ikke gå inn på hva sprenglegemet er, men sier at det ikke er noe som tyder på at det var tiltenkt å volde skade.

En person er imidlertid pågrepet som følge av funnet.