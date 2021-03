Øyeblikket på kamera som rører «hele» Italia

Legen ble så rørt av det hun så, at hun tok bilde og sendte til guttens mor.

Bildet av intensivsykepleieren som ligger ved siden av og trøster den koronasmittede babyen på Ancona's Salesi Hospital i Italia har blitt et symbol på kampen mot korona, skriver det italienske nyhetsbyrået ANSA.

VIRALT: Dette bildet har gått viralt i Italia i flere dager. Foto: RAI

Den lille gutten på bildet er syv måneder gamle Matteo. Han var innlagt for en planlagt mageoperasjon, og det ble oppdaget at både han og moren var smittet av koronaviruset.

– Menneskelighet og profesjonalitet

«Jeg kunne ikke være sammen med sønnen min på sykehuset, så de sendte meg dette bildet av menneskelighet og profesjonalitet» skrev moren da hun delte bildet på sosiale medier. Det gikk umiddelbart viralt.

Etter en vellykket operasjon, ble Matteo sendt til oppvåkningsrommet. Dette rommet overvåkes hele tiden av overvåkingskameraer, og det var lege Monica Pizzichini som fulgte med på monitorene da hun fikk se det rørende øyeblikket.

Hun så hvordan sykepleieren som var ansvarlig for Matteo la seg oppi sengen hans, og ble så rørt at hun tok mobiltelefonen sin og tok bildet av skjermen. Bildet sendte hun til moren til Matteo.

– Jeg er også mamma

– At jeg la meg ved siden av ham var en spontan gest. Jeg er også mamma, sier sykepleieren på bildet, Katia Sandroni til TV-stasjonen RAI.

OVERRASKET: Katia Sandroni er overrasket over at bildet gikk viralt. Hun sier det er naturlig å trøste barna på avdelingen. Foto: RAI

Hun forteller at Matteo ikke ville være i sengen dagen etter operasjon. Han forsøkte å reise seg og fikk ikke sove. Hun hadde forsøkt tegnefilmer og barnesanger, uten at det hjalp.

– Jeg så at han ville ha kontakt. To øyne, hender. Så jeg fjernet baren fra sengen og la meg ned for å snakke og kose litt med ham, sier hun.

Hun sier at han ikke virket redd for det hvite beskyttelsesutstyret. Han så henne i øynene gjennom alt smittevernsutstyret og roet seg ned.

Gjenforent

Mor og sønn måtte være adskilt i fem dager, men moren sier hun kontinuerlig med holdt informert om hvordan det gikk med gutten hennes gjennom meldinger og bilder.

Nå er både Matteo og mor hjemme igjen, og moren har sendt takkebrev til sykehuset.