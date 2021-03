Foreldre og besteforelder tiltalt for voldtekter mot søskenflokk

Et foreldrepar og en bestefar er tiltalt for overgrep begått over flere år. Saken ble henlagt i 2014, men ble gjenopptatt etter at barna ga nye opplysninger fire år senere.

Forholdene i saken går tilbake til tidlig på 2000-tallet.

Ifølge tiltalen har et foreldrepar og en besteforelder utsatt en søskenflokk på tre for mishandling og overgrep over flere år.

Saken ble for syv år siden henlagt, men går nå til retten.

Brent med lighter

Familien var bosatt på Vestlandet da overgrepene skal ha skjedd.

Politiet ble varslet allerede i 2013 om at barna skal ha blitt sparket, slått, og brent flere steder på kroppen med lighter.

Det ble da iverksatt etterforskning, og søskenflokken ble flyttet på barnehjem i 2014.

Men det samme året ble saken henlagt på bevisets stilling. Politiet hadde ikke funnet tilstrekkelige bevis til å straffeforfølge foreldrene og bestefaren.

Så i desember 2018 ble etterforskningen gjenopptatt. Barna har bodd hos en fosterfamilie siden 2014, og begynte å fortelle nye opplysninger til politiet.

Ifølge tiltalen har barna en lang rekke seksuelle overgrep over en lengre periode. Alle barna ble utsatt for overgrep før de hadde fylt ti år.

Har det bra etter forholdene

Barna bor fremdeles hos fosterfamilie, og har det etter forholdene bra, sier deres bistandsadvokat Trude Marie Wold.

Hun har vært bistandsadvokat for barna siden de ble flyttet på fosterhjem i 2014.

– Jeg vet at de fornærmede barna er glade for at det er tatt ut tiltale etter så lang tid. Disse barna har vært utsatt for overgrep, og lever med det. Men de lever i gode hjem og har det bra i dag, forholdene tatt i betraktning, sier hun.

Barna har gitt omfattende forklaringer på barnehuset. Disse vil bli brukt i retten.

– Bare tull

De tre tiltalte er en mann i 70-årene, en mann i 50-årene og en kvinne i 40-årene. TV 2 har vært i kontakt med de tre tiltaltes forsvarere. Ingen av dem erkjenner straffskyld.

– Min klient mener dette bare er tull. Dette er en veldig stor belastning for ham og øvrige medlemmer av hans familie. Han imøteser at han skal få lov til å forklare seg, sier den eldste mannens forsvarer Roy Peder Kulblik.

Advokat Jørgen Ripple forsvarer mannen i 50-årene. Han sier kort at hans klient aldri har erkjent forholdene han er anklaget for.

– Mest bekymret for barna

Sulman Hussain er forsvarer for kvinnen i 40-årene. Han sier at hun er svært lei seg for saken, men at hun er bestemt på å bevise sin uskyld.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Hun stiller seg uforstående til at det er rettet en tiltalebeslutning mot henne. Men hun tar sakens alvor innover seg, og er veldig opptatt av å finne ut av hva som har skjedd, sier han.

Hussain forteller at kvinnen synes det er svært vondt å høre at hennes barn har fortalt at de har blitt utsatt for overgrep, men at hun holder fast på at hun er uskyldig i saken.

– Hun er tydelig på at hun selv ikke har vært vitne til eller gjort noen straffbare handlinger. Om det har skjedd noe, så har det skjedd mens hun var fraværende. Hun er bekymret for hva barna har opplevd, og hun er opptatt av at sannheten skal komme frem.

Nå sier han at kvinnen er opptatt av at barna skal bli ivaretatt.

– Saken er en stor belastning for henne, men hun er mer bekymret for belastningen barna har blitt utsatt for, sier Hussain.

Saken vil føres i en tingrett på Vestlandet i september senere i år.