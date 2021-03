Nå varsler Nederland også Qatar-protest

Først var det Tyskland som fulgte opp Norges Qatar-protest. Nå varsler nederlenderne at de vil gjøre det samme mot Latvia lørdag.

På fredagens pressekonferanse avslørte Juventus-stjernen Matthijs de Ligt (21) at Nederland vil komme med en markering, men ville ikke avsløre hva de kommer til å gjøre.

– Dere får se hva det er i morgen, sier de Ligt.

Torsdag stilte det tyske landslaget opp med én bokstav hver på skjortene sine før kamp. Sammen dannet bokstavene budskapet: «Human rights».

Onsdag stilte Norge opp med t-skjorter der det stod «Human rights - on and off the pitch».

De Ligt avslører at nederlenderne har hatt pågående diskusjoner om å gjøre noe lignende.

– Vi har snakket om det i lang tid. Det er et sensitivt tema, men jeg tror det er klart hva vår mening er, sier Juventus-stopperen.

Han legger ikke skjul på at The Guardian-rapporten om at minst 6500 arbeidere har mistet livet siden Qatar fikk VM har gjort stort inntrykk.

– Alle har lest om situasjonen i Qatar, selvsagt, men vi har begynt å prate om det og diskutere det etter medieoppslagene. Til slutt tok vi en beslutning, og alle støtter den, sier 21-åringen.

Nederland-trener Frank de Boer sa allerede tirsdag at han og laget håpet de kunne vise støtte til arbeiderne i Qatar.

– Alle vet at hva som skjer der ikke er bra, sier de Boer, som også har uttalt at han ikke er for å boikotte mesterskapet.