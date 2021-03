Telia-kundene får tilbake Viasat-kanalene etter at Telia og Nent Group har inngått en ny langsiktig distribusjonsavtale.

Kanalene og strømmetjenestene vil være tilbake i Telias TV-pakker i løpet av fredag ettermiddag, opplyser Telia.

Siden 1. mars har rundt 500.000 Telia-kunder ikke hatt tilgang til Viasat-kanaler, samt strømmetjenestene Viaplay og Filmfavoritter.

– Vi er glade for at vi igjen kan gi våre kunder markedets bredeste TV-tilbud. Jeg vil samtidig beklage situasjonen de siste ukene overfor våre kunder. Vi forstår frustrasjonen, men vi har nå funnet en god løsning for begge parter, sier administrerende direktør Stein-Erik Vellan i Telia Norge.

Varigheten på den nye distribusjonsavtalen er ikke kjent. Partene er fornøyd med å ha kommet til enighet.

– Vi er glade for å kunne bekrefte at vi har blitt enige med Telia om en helt ny avtale som sikrer at kundene til Telia igjen får tilgang til våre kanaler, sier kommersiell direktør Kim Poder i Nent Group.