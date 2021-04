– Dette er alvorlig og nedslående

Stortingspolitikere er rystet over TV 2-undersøkelse som ifølge advokater viser at samværssabotasje er et vanlig fenomen. Barneministeren erkjenner at han ikke vet noe om omfanget av barn og foreldre som feilaktig hindres samvær.

Det siste halve året har fagfolk, politikere og mange andre uttalt seg om samværssabotasje. Ingen har derimot visst noe om omfanget av slike saker.

TV 2 har utført en undersøkelse om samværssabotasje som flere advokater som jobber med foreldrekonflikter, har svart på. Resultatet overrasker mange.

– Nedslående

– Vi har jo fått indikasjoner på at samværshindring har et visst omfang, men at det skulle være så omfattende var både oppsiktsvekkende og veldig nedslående, sier stortingspolitiker Åslaug Sem-Jacobsen (Sp).

Inntil nå har verken politikere, etater, fagfolk eller domstolene kjent til omfanget av samværssabotasje.

– Jeg synes det er veldig alvorlig, og veldig bra å få mer fakta på bordet. I dag har vi ingen omfattende kartlegging av hvor mange barn som rammes av dette, eller hvor mange familier som er skadelidende, sier Silje Hjemdal (Frp) til TV 2.

På Stortinget er det Hjemdal og Sem-Jacobsen som har vært mest toneangivende og pågående i diskusjonene om samværssabotasje. De er medlemmer av familie- og kulturkomiteen, og begge har sammen med andre stortingspolitikere stilt flere spørsmål om samværshindring til barne- og familieministeren Kjell Ingolf Ropstad.

– Jeg må si at for min del har Fremskrittspartiet fått utrolig mange henvendelser i denne saken, så jeg vet at dette rammer mange familier, men jeg var overrasket over omfanget som en kan lese ut av undersøkelsen, sier Hjemdal til TV 2.

HAR KJEMPET FOR SAKEN: Frp-politiker og medlem av Familie- og kulturkomiteen, Silje Hjemdal, har vært en pådriver for å få samværssabotasje på den politiske dagsorden. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Både Hjemdal og Sem-Jacobsen har opplevd at de ikke alltid har fått full støtte eller gehør blant andre stortingspolitikere. Samværssabotasje har rett og slett vært et krevende politisk tema.

– Stortinget for passiv

– Hva tenker du om at ingen - heller ikke blant dere på Stortinget - har hatt noe som helst kunnskap om blant annet omfanget av samværssabotasje?

– Det er jo tydelig for meg nå at vi har hatt en altfor passiv tilnærming til denne problematikken. At vi ikke har hatt tall på bordet tidligere enn nå på hvor stort omfang samværshindring har, det er jo virkelig ikke godt nok.

Sem-Jacobsen peker på at konsekvensene av samværshindring er veldig store for veldig mange av de som rammes – både barn og foreldre.

Et stortingsflertall har nå krevd at regjeringen ser på strengere sanksjonsmuligheter for å hindre samværssabotasje. Stortingets flertall ber også regjeringen vurdere om bidragsregelverket må endres for å hindre at det stimulerer til samværssabotasje.

– Ikke fulgt med i timen

Hjemdal og Sem-Jacobsen har fått mange henvendelser om samværssabotasje, men er likevel sjokkerte over omfanget slik det fremkommer i undersøkelsen.

– Her har egentlig vi, staten, myndighetene, ikke fulgt med i timen. Og det er begredelig, og jeg blir faktisk ganske trist, innrømmer Sem-Jacobsen.

TRIST: Åslaug Sem-Jacobsen har vært saksordfører for sakene om samværssabotasje i Familie- og kulturkomiteen. Foto: Nico Sollie / TV 2

Hjemdal retter en pekefinger mot både regjeringen og barne- og familieministeren:

– Regjeringen har ikke hatt nok fokus på denne problemstillingen i utarbeidelsen av ny barnelov, fastslår Hjemdal, som derfor har et klart budskap:

– Jeg mener det er viktig at alle som er opptatt av dette, sender gode innspill innen høringsfristen 1. mai. Det er vi helt avhengig av, sier Hjemdal.

Ubesvarte spørsmål

TV 2 har stilt barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad flere spørsmål i etterkant av undersøkelsen.



Hva tenker du om at man ikke har kartlagt samværshindring på noen god måte?

Hvorfor tror du at det ikke er gjort?

Burde det vært gjort? Og vil du ta initiativ til å få en bedre oversikt?

Har regjeringen gjort en god nok jobb her ift. samværshindring/samværssabotasje?

Ingen av disse spørsmålene er besvart konkret.

Ropstad bekrefter derimot at han ikke kjenner til at det er gjort egne undersøkelser rundt samværshindring.

– Departementet er ikke kjent med at det er gjort noen egne analyser på samværshindring som årsak til lite kontakt mellom foreldre og barn, bekrefter Ropstad.

Vil ikke kommentere undersøkelsen

TV 2 ber også om kommentar til det som kommer frem i undersøkelsen, hvor 154 advokater har svart på ulike spørsmål, og hvor Advokatforeningen selv omtaler omfanget som overraskende.

– Jeg har ikke gått inn i undersøkelsen som TV 2 har gjort blant Advokatforeningens medlemmer som jobber med slike saker, svarer Ropstad.

KJENNER IKKE TIL UNDERSØKELSER: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad kjenner ikke til at det er gjort noen kartlegging eller analyser av samværssabotasje. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Skal en begrense samværssabotasje og jobbe forebyggende, er kunnskap om omfang grunnleggende viktig. Det har også betydning for hvordan ulike saker prioriteres.

Barne- og familieminister Ropstad har ikke per dags dato eksplisitt bedt om en kartlegging som kan gi svar på hvor mange barn og foreldre som rammes av samværshindring.

– Som jeg har svart tidligere, så er det å vurdere kunnskapsgrunnlaget en del av oppfølgingen av barnelovutvalgets NOU.

Barnelovutvalgets utredning til ny barnelov er nå på høring, med høringsfrist 1. mai 2021.

– Jeg har satt i gang arbeidet med å undersøke hva vi kan gjøre innenfor dagens regelverk for å forhindre og forebygge samværshindring, og vi vil også utrede om det kan være behov for å gjøre endringer i forskrift eller lov for å forhindre at dette skjer, sier Ropstad.