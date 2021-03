Ekspresident: – Det største folkemordet i vår historie

Dødstallet knyttet til koronapandemien oversteg onsdag 300.000 i Brasil. Tidligere president de Silva kaller det et folkemord.

NÅ: De tomme gravene er fylt opp av ofre for koronaviruset, og vegetasjonen begynner å gro igjen. REUTERS Foto: Amanda Perobelli

Brasil er for tiden inne i en periode med de høyeste daglige dødstallene siden pandemien brøt ut. Dødstallet har mer enn tredoblet seg siden starten av året og var i snitt 2.273 forrige uke, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Tirsdag ble det for første gang over registrert 3000 daglige koronadødsfall i Brasil. Man frykter at den brasilianske mutasjonen av viruset er mer dødelig.

Leger i landet melder om et annerledes og mer alvorlig sykdomsforløp med ulike komplikasjoner enn det de kjenner med den opprinnelige virussykdommen. Dessuten har mange som var syke i fjor vår blitt syke igjen med den nye mutasjonen.

– Folkemord

Tidligere President Luiz Inacio Lula da Silva

Tidligere president i Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, sier i et intervju med tyske Der Spiegel weekly, at president Jair Bolsonaro er ansvarlig.

– På tirsdag døde 3158 mennesker av korona i Brasil. Det er det største folkemordet i vår historie, sa Lula, ifølge AFP.

Han la til at Bolsonaro har løyet til folket om pandemien.

– Vi må redde brasil fra Covid-19, og brasil overlever ikke krisen hvis denne mannen fortsetter å styre på denne måten, sier han.

Bolsonaro har siden pandemiens start bagatellisert situasjonen, og han har latterliggjort de som fryktet viruset. Adferden hans er imidlertid i ferd med å endre seg noe etter at populariteten hans har stupt.

Går med på vaksinering

Han har nylig kunngjort at han setter ned en krisekommisjon som skal håndtere pandemien, og han har uttrykt at han skal la seg vaksinere, ifølge GloboTV - noe han har nektet tidligere.

Den høyreorienterte presidenten lover at ingen skulle politisere pandemien, men tiltakene kommer i seneste laget.

Brasilianske sykehus har vært bortimot fulle i lang tid. Intensivavdelinger i hardt rammede Manhaus har vært tomme for oksygen, og pasienter har dødd i hendene på leger og sykepleiere.