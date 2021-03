Vil forandre huset ditt: – Det er bare for dumt å ikke gjøre det

Norge har mye vannkraft, og trolig de laveste strømprisene i Europa. Men vi nordmenn kan nå være inne i de siste årene med strømpriser langt under gjennomsnittet blant europeiske husholdninger.

Behovet for elektrisitet er i stor endring, sier gründer Andreas Thorsheim i solcelle-selskapet Otovo i TV 2-programmet Bare business.

Strømpriser som EU?

– Det blir stor etterspørsel etter kraft. Da er det lurt å ha flere kraftkilder, som vind og sol, sier han.

– Men vi har mye vannkraft i Norge, og lave strømpriser. Trenger vi da solenergi?

– Ja, nå kobler Norge seg tettere på Europa med kabler mellom landene, og den norske kraften blir en del av et felles europeisk kraftsystem. Da kommer vi til å oppleve at strømprisene våre blir mer like europeiske kraftpriser. Og prisene vil svinge mer, sier Thorsheim.

Andreas Thorsheim er gründer og adm. direktør i Otovo. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Et felles europeisk kraftsystem kan altså drive norske strømpriser opp. Men Thorsheim peker også på at mye i samfunnet skal elektrifiseres i årene framover, som vil øke forbruket fra nivået i dag:

– Alle bilene våre skal bli elbiler. Vi skal bygge ny industri, og kanskje elektrifisere mye av den gamle industrien i tillegg. Hvor skal vi få ny kraft fra? Vel, solenergi er en sterk kandidat, sier han.

Solcelle-hus

Mange elbileiere i Norge har installert solcellepanel på garasjen for å sikre gratis strøm til bilen. Mange har også begynt å legge solcellepanel på huset for å bli helt selvforsynt med strøm: Ifølge tall fra NVE ble det i Norge lagt ca 350 solcellepaneler hver dag i 2020.

Thorsheim mener at dette bare er starten, og at solenergi vil bli en naturlig del av hvordan hus blir bygget i framtiden:

– Vi tror at arkitekter framover kommer til å tegne inn solceller på fasaden og hustak. Det er bare for dumt å ikke gjøre det. Det blir bygg som er billigere å drifte, og som kan se bra ut når det tegnes inn fra start, sier han.

– Blir det like vanlig som å ha vinduer?

– Ja, det tror jeg, sier Thorsheim.

Avvist i heisen

Andreas Thorsheim har mangeårig bakgrunn fra mediekonsernet Schibsted, og ble administrerende direktør i Bergens Tidende allerede som 31-åring. Han gikk fra trygg, fast jobb til usikker gründertilværelse da han startet opp Otovo i 2016.

Selskapet ble notert på Oslo Børs i februar i år, og har nå surfet på den «grønne bølgen» i aksjemarkedet. Men i oppstarten for fem år siden var det langt vanskeligere å finne investorer. Troen på fornybar energi var slett ikke like stor da.

– Vi banket på over 200 dører i første runden da vi skulle hente finansiering. Det ble mye «nei». I et fond vi var hos, ble vi avvist i heisen opp. De syntes at ideen var forferdelig dårlig. Så ting har endret seg, sier han.

Sør-Europa

Otovo selger og leier ut solcellepaneler til private hjem, og satser nå svært offensivt ute i Europa, særlig i Frankrike, Spania og Italia.

– Det er nesten ubegrensede muligheter i disse landene. De franske, spanske og italienske forbrukerne har jo kanskje litt mer tynnslitt økonomi enn den jevne nordmann. Og strømmen er ofte dobbelt så dyr som den vi har i Norge. Med sterk solressurs så er det veldig mye penger å spare, sier Thorsheim.

Otovo-sjefen er gjest i TV 2-programmet Bare business. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

